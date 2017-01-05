Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева возвращается сегодня на трассу после рождения дочери от титулованного норвежца Оле-Эйнара Бьорндалена. SPORT.TUT.BY вспоминает, что показывали на соревнованиях другие известные биатлонные мамы.

Мари Дорен-Абер летом 2014-го тренировалась на восьмом месяце беременности, по ходу сезона вернулась на трассу, а уже в марте стала самой титулованной биатлонисткой чемпионата мира-2015 в Контиолахти.Одна из самых быстрых биатлонисток мира Анфиса Резцова дважды прерывала свою карьеру для рождения дочерей. И если после появления на свет Дарьи возвращение вышло успешным, то второй раз получилось не столь однозначно. Результаты Резцовой были далеки от прежних успехов и, как призналась спортсменка после завершения карьеры, в 1999 году она решила прибегнуть к использованию запрещенных препаратов, что, в частности, позволило ей выиграть золото в эстафете.Дочь Резцовой Дарья семейные вопросы решила еще во время выступления на юниорском уровне. В 18 лет у биатлонистки родился сын от белорусского лыжника Романа Виролайнена. Постепенно россиянка вышла на высокий уровень и теперь защищает цвета сборной.Мириам Бедар до сих пор является самой успешной канадской биатлонисткой в истории. В первой половине 90-х она стабильно брала медали на Олимпийских играх и чемпионатах мира, но затем решила взять паузу ради рождения ребенка. Возвращение после декретного отпуска не принесло Бедар спортивных успехов, а уже после завершения карьеры она стала героиней ряда скандалов. Самый громкий произошел в 2007 году, когда суд признал ее виновной в похищении общего ребенка у канадского биатлониста Жана Паке.Лив-Грете Пуаре (Шелбрейд) принадлежит, пожалуй, самое впечатляющее возвращение после родов. В 2000 году норвежка вышла замуж за французского биатлониста Рафаэля Пуаре, а через пару лет у них родилась дочь Эмма. Лив-Грете вернулась в спорт перед сезоном-2003/2004 и выдала фантастический год, итогами которого стали четыре золотые медали чемпионата мира и победа в общем зачете Кубка. Отметим, что на таком же вдохновении выступал и ее муж Рафаэль, выигравший три золота мирового первенства и Большой хрустальный глобус.А вот возвращение в биатлон многолетней партнерши Пуаре по сборной Норвегии Гунн Маргит Андреассен вышло не столь впечатляющим. Норвежка всегда славилась точной стрельбой, но никогда не была быстрой лыжницей. Увы, после рождения сына от Фруде Андресена перестала попадать даже в эстафетную команду Норвегии. Лучшим ее результатом после возвращения стало 49-е место в общем зачете Кубка мира, притом что до этого она стабильно боролась за места в топ-10.В середине 2000-х сборная России обладала одним из лучших эстафетных квартетов в мире, почти все представительницы которого решили уйти в декретный отпуск. Пауза в карьере Ольги Медведцевой (Пылевой), впрочем, вышла не столь добровольной. В 2006 году она была обвинена в использовании допинга на Олимпиаде в Турине и родила дочь именно во время двухлетней паузы. В любом случае возвращение россиянки вышло триумфальным - на Играх в Ванкувере Медведцева выиграла золото в эстафете.Анна Богалий-Титовец никогда не была претенденткой на Большой хрустальный глобус, но стабильно успешно выступала в эстафетах, выигрывая золотые медали Олимпийских игр и чемпионатов мира. После рождения в 2009 году сына Анна Ивановна, как ее любили называть российские комментаторы, вернулась в большой спорт и добавила в свою коллекцию еще одну победу на Олимпиаде.Возвращение в спорт одной из самых ярких российских биатлонисток Альбины Ахатовой вышло крайне неоднозначным. Сначала ее результаты оставляли желать лучшего, но затем Ахатова выдала великолепный чемпионат мира, выиграв две медали в личных гонках. Впрочем, развить успех у биатлонистки не вышло - в том же 2008 году в ее крови было обнаружено запрещенное вещество. Все попытки Ахатовой опротестовать дисквалификацию к успеху не привели, и вскоре она завершила карьеру.Возвращение Ольги Зайцевой в биатлон получилось крайне сложным. Ей долго не удавалось пробиться в основу сборной, а переломным стал чемпионат мира-2009, на котором она смогла выиграть золотые медали в масс-старте и эстафете. До самого завершения карьеры в 2014 году Зайцева оставалась лидером женской сборной России.Олимпийская чемпионка Анна-Карин Зидек (Улофссон) сделала все возможное, чтобы не пропустить из-за родов ни одной гонки. Она выступала на третьем месяце беременности и вернулась вскоре после рождения ребенка. Причем сделала это вполне успешно, завоевав медали чемпионата мира и Олимпиады в смешанных эстафетах.