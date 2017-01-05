МИНСК, 6 ноя — Sputnik. В Беларуси на Рождество ожидается усиление морозов, которое будет сопровождаться резким северным ветром, сообщил Sputnik начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.



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Ранее синоптики из-за резкого понижения температуры в стране после циклона Axel объявили по республике оранжевый уровень опасности.

"Арктический холод будет распространяться по ультраполярной траектории — с районов Новой Земли и Карского моря. Среднесуточная температура ожидается на 10-17 градусов ниже климатической нормы. Пик сильных морозов придется на Рождество — 7-8 января", — сказал Рябов.

Одеваемся "по погоде, а не по моде"

Рябов подчеркнул, что опасность заключается еще в том, что при низкой температуре будет сопутствовать крепкий северный ветер (3-8 м/с), который существенно будет усиливать ощущение холода. Сочетание этих факторов повышает риски обморожения, поэтому одеваться следует "по погоде, а не по моде".

По прогнозам синоптиков, на Рождество ультраполярное вторжение (вторжение арктического воздуха по ультраполярной траектории на Беларусь, с севера или северо-востока) понизит температуру ночью до —21-…-27 градусов, в отдельных районах —28-..-32, днем —14 —…-20 градусов, по северо-востоку морозы будут достигать —24.

Будет преимущественно без осадков, на отдельных участках дорог гололедица.



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По Минску прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков, на отдельных участках дорог гололедица. Температура ночью —23 —…-25, днем —18 —…-20.

Прогноз погоды на 8 января

В воскресенье 8 января будет преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку республики пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура ночью опустится до —20 —… 27, по северу при прояснениях —28 —…-32.

"В начале недели морозы постепенно пойдут на убыль, но все равно средняя температура будет намного выше нормы", — отметил Рябов.