Новый 2017 год принес с собой и новые решения Нацбанка, которые уже в ближайшее время должны повлиять на доходность депозитов во всех валютах. Поэтому именно сейчас самое время присмотреть себе подходящий депозит по старой выгодной «цене».

FINANCE.TUT.BY подготовил актуальные рейтинги на 06.01.2017, в которые вошли вклады с максимальными процентными ставками (фиксированными) для различных сроков хранения.

Вклады в белорусских рублях

Хоть ставка рефинансирования в конце прошлого года и оставалась неизменной, банки были не прочь снизить ставки по вкладам по собственной инициативе, что и привело к небольшим изменениям в рейтинге по сравнению с прошлым нашим обзором . Однако в целом максимальная доходность по депозитам в национальной валюте осталась практически на прежнем уровне.

Отзывные Безотзывные Вклад Ставка Вклад Ставка «Онл@йн-1» от БПС-Сбербанк 14% на 1 месяц «Цептер аккорд» от Цептер Банка

Отправить заявку 15% на 35 дней «25 лет вместе» от Белагропромбанка 16% на 95 дней «Стандарт» от Белагропромбанка 16% на 95 дней «@gro» от Белагропромбанка 16% на 185 дней «Стандарт» от Белагропромбанка 17% на 185 дней «Новая вершина» от Технобанка 16% на 370 дней «Цептер этюд» от Цептер Банка

Отправить заявку 18% на 200 дней «Окно возможностей» от Банка ВТБ (Беларусь) 9% на 3 года «Оптимальный» от Паритетбанка 18% на 1 год «Максимум» от Технобанка 19% на 370 дней «Цептер Соната» от Цептер банка

Отправить заявку 20% на 400 дней «5 звёзд. Скала» от Приорбанка 15% на 18 месяцев «Универсальный безотзывной» от БелВЭБ 14% на 24 месяца «Окно возможностей» от Банка ВТБ (Беларусь) 10% на 3 года

Отзывные Вклад Ставка «Онл@йн-1» от БПС-Сбербанк 14% на 1 месяц «25 лет вместе» от Белагропромбанка 16% на 95 дней «@gro» от Белагропромбанка 16% на 185 дней «Новая вершина» от Технобанка 16% на 370 дней «Окно возможностей» от ВТБ Банка 9% на 3 года Безотзывные Вклад Вклад «Цептер аккорд» от Цептер банка

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заявку 15% на 35 дней «Стандарт» от Белагропромбанка 16% на 95 дней «Стандарт» от Белагропромбанка 17% на 185 дней «Цептер этюд» от Цептер банка

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заявку 18% на 200 дней «Оптимальный» от Паритетбанка 18% на 1 год «Максимум» от Технобанка 19% на 370 дней «Цептер Соната» от Цептер банка

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заявку 20% на 400 дней «5 звёзд. Скала» от Приорбанка 15% на 18 месяцев «Универсальный безотзывной» от БелВЭБ 14% на 24 месяца «Окно возможностей» от ВТБ Банка 10% на 3 года

Вклады в долларах и евро

Аналогичная ситуация и с вкладами в долларах и евро: если на длинных сроках желающих предложить максимальную ставку предостаточно и уход отдельных участников не влияет на общую картину, то на коротких сроках ситуация иная.

С ноября прошлого года максимальная доходность депозитов на сроках от 1 до 3 месяцев снизилась с 2−3% годовых до 1−2,8% годовых для отзывных, и с 3−3,2% годовых до 2−2,5% годовых — для безотзывных сберегательных продуктов.

Максимальная доходность для более длительных сроков осталась неизменной по сравнению с ноябрем, это: 3% годовых для отзывных депозитов и 4% для безотзывных.

Отзывные Безотзывные Вклад Ставка Вклад Ставка «Отличный плюс» от Белинвестбанка 1% на 30 дней «Цептер аккорд» от Цептер банка

Отправить заявку 2% на 35 дней «Актуальный» от МТБанка 1% на 1 месяц «Стандарт» от Белагропромбанка 2,5% на 95 дней «Спринт-депозит NEW» от банка «Решение» 1,5% на 2 месяца «Верный расчет» от Франсабанка 2,5% на 95 дней «25 лет вместе» от Белагропромбанка 2,8% на 95 дней «Универсальный безотзывной» от БелВЭБ 3,5% на 6 месяцев «@gro» от Белагропромбанка 3% на 185 дней «Юбилейный» от БелВЭБ 4% на 12 месяцев «Прогрессивный» от Банка Москва-Минск

Отправить заявку 3% на 12 месяцев «Оптимальный» от Банка Москва-Минск

Отправить заявку 4% на 12 месяцев «Весомый» от Банка Москва-Минск

Отправить заявку 3% на 18 месяцев «Цептер этюд» от Цептер банка

Отправить заявку 4% на 370 дней «Прогрессивный» от Банка Москва-Минск

Отправить заявку 3% на 24 месяца «Оптимальный» от Банка Москва-Минск

Отправить заявку 4% на 18 месяцев «Основательный» от Банка Москва-Минск

Отправить заявку 3% на 24 месяца «Капитал» от Паритетбанка 4% на 2 года «Основательный» от Банка Москва-Минск

Отправить заявку 3% на 36 месяцев «Юбилейный» от БелВЭБ 4% на 25 месяцев «На 2 года безотзывный — стандарт» от Белгазпромбанка 4% на 2 года «Капитальный» от Банка Москва-Минск

Отправить заявку 4% на 24 месяца «Цептер Соната» от Цептер банка

Отправить заявку 4% на 750 дней «Капитальный» от Банка Москва-Минск

Отправить заявку 4% на 36 месяца

Отзывные Вклад Ставка «Отличный плюс» от Белинвестбанка 1% на 30 дней «Актуальный» от МТБанка 1% на 1 месяц «Спринт-депозит NEW» от банка «Решение» 1,5% на 2 месяца «25 лет вместе» от Белагропромбанка 2,8% на 95 дней «@gro» от Белагропромбанка 3% на 185 дней «Прогрессивный» от Банка Москва-Минск

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заявку 3% на 12 месяцев «Весомый» от Банка Москва-Минск

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заявку 3% на 18 месяцев «Прогрессивный» от Банка Москва-Минск 3% на 24 месяца «Основательный» от Банка Москва-Минск

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заявку 3% на 24 месяца «Основательный» от Банка Москва-Минск 3% на 36 месяцев Безотзывные Вклад Ставка «Цептер аккорд» от Цептер банка

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заявку 2% на 35 дней «Стандарт» от Белагропромбанка 2,5% на 95 дней «Верный расчет» от Франсабанка 2,5% на 95 дней «Универсальный безотзывной» от БелВЭБ 3,5% на 6 месяцев «Юбилейный» от БелВЭБ 4% на 12 месяцев «Оптимальный» от Банка Москва-Минск

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заявку 4% на 12 месяцев «Цептер этюд» от Цептер банка

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заявку 4% на 370 дней «Оптимальный» от Банка Москва-Минск 4% на 18 месяцев «Капитал» от Паритетбанка 4% на 2 года «Юбилейный» от БелВЭБ 4% на 25 месяцев «На 2 года безотзывный — стандарт» 4% на 2 года «Капитальный» от Банка Москва-Минск

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заявку 4% на 24 месяца «Цептер Соната» от Цептер банка

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заявку 4% на 750 дней «Капитальный» от Банка Москва-Минск 4% на 36 месяца

Вклады в российских рублях

Наиболее «пострадавшим» в новогодний период оказались депозиты в российских рублях, которые до этого отличались наибольшей стабильностью. Возможно, последние месяцы эти вклады стали пользоваться чрезмерной популярностью среди белорусских вкладчиков?

Напомним, что еще в начале ноября ставки по вкладам в российских рублях достигали 11% по отзывным и 12% по безотзывным.

Отзывные Безотзывные Вклад Ставка Вклад Ставка «Выгодный» от Технобанка 8,5% на 45 дней «Универсальный безотзывной» от БелВЭБ 7% на 1 месяц «25 лет вместе» от Белагропромбанка 9% на 95 дней «ON-вклад v.4.1» Белгазпромбанк 7% на 45 дней «@gro» от Белагропромбанка 10% на 185 дней «Альфа-хит» от Альфа-Банка 7,5% на 2 месяца «Весомый» от Банка Москва-Минск

Отправить заявку 9% на 12 месяцев «Альфа-Прайм» от Альфа-Банка 9,5% на 3 месяца «Весомый» от Банка Москва-Минск

Отправить заявку 9,5% на 18 месяцев «Оптимальный» от Банка Москва-Минск

Отправить заявку 10% на 6 месяцев «Основательный» от Банка Москва-Минск

Отправить заявку 9,5% на 24 месяца «Оптимальный» от Банка Москва-Минск

Отправить заявку 11% на 12 месяцев «Основательный» от Банка Москва-Минск

Отправить заявку 10% на 36 месяцев «Стандарт» от Белагропромбанка 11% на 735 дней «Капитальный» от Банка Москва-Минск

Отправить заявку 11% на 24 месяца «Капитальный» от Банка Москва-Минск

Отправить заявку 11% на 36 месяца «Окно возможностей» от Банка ВТБ (Беларусь) 11% на 3 года

Отзывные Вклад Ставка «Выгодный» от Технобанка 8,5% на 45 дней «25 лет вместе» от Белагропромбанка 9% на 95 дней «@gro» от Белагропромбанка 10% на 185 дней «Весомый» от Банка Москва-Минск

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заявку 9% на 12 месяцев «Весомый» от Банка Москва-Минск 9,5% на 18 месяцев «Основательный» от Банка Москва-Минск

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заявку 9,5% на 24 месяца «Основательный» от Банка Москва-Минск 10% на 36 месяцев Безотзывные Вклад Ставка «Универсальный безотзывной» от БелВЭБ 7% на 1 месяц «ON-вклад v.4.1» Белгазпромбанк 7% на 45 дней «Альфа-хит» от Альфа-Банка 7,5% на 2 месяца «Альфа-Прайм» от Альфа-Банка 9,5% на 3 месяца «Оптимальный» от Банка Москва-Минск

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заявку 10% на 6 месяцев «Оптимальный» от Банка Москва-Минск 11% на 12 месяцев «Стандарт» от Белагропромбанка 11% на 735 дней «Капитальный» от Банка Москва-Минск

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заявку 11% на 24 месяца «Капитальный» от Банка Москва-Минск 11% на 36 месяца «Окно возможностей» от ВТБ Банка 11% на 3 года

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