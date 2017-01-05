Обзор депозитов: куда успеть вложиться в валюте и рублях до снижения ставок
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Новый 2017 год принес с собой и новые решения Нацбанка, которые уже в ближайшее время на доходность депозитов во всех валютах. Поэтому именно сейчас самое время присмотреть себе подходящий депозит по старой выгодной «цене». должны повлиять
FINANCE.TUT.BY подготовил актуальные рейтинги на 06.01.2017, в которые вошли вклады с максимальными процентными ставками (фиксированными) для различных сроков хранения.
Вклады в белорусских рублях
Хоть ставка рефинансирования в конце прошлого года и оставалась неизменной, банки были не прочь снизить ставки по вкладам по собственной инициативе, что и привело к небольшим изменениям в рейтинге по сравнению с прошлым нашим
. Однако в целом максимальная доходность по депозитам в национальной валюте осталась практически на прежнем уровне. обзором
Отзывные
Безотзывные
Вклад
Ставка
Вклад
Ставка
«Онл@йн-1» от БПС-Сбербанк
14% на 1 месяц
«Цептер аккорд» от Цептер Банка
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15% на 35 дней
«25 лет вместе» от Белагропромбанка
16% на 95 дней
«Стандарт» от Белагропромбанка
16% на 95 дней
«@gro» от Белагропромбанка
16% на 185 дней
«Стандарт» от Белагропромбанка
17% на 185 дней
«Новая вершина» от Технобанка
16% на 370 дней
«Цептер этюд» от Цептер Банка
Отправить заявку
18% на 200 дней
«Окно возможностей» от Банка ВТБ (Беларусь)
9% на 3 года
«Оптимальный» от Паритетбанка
18% на 1 год
«Максимум» от Технобанка
19% на 370 дней
«Цептер Соната» от Цептер банка
Отправить заявку
20% на 400 дней
«5 звёзд. Скала» от Приорбанка
15% на 18 месяцев
«Универсальный безотзывной» от БелВЭБ
14% на 24 месяца
«Окно возможностей» от Банка ВТБ (Беларусь)
10% на 3 года
Отзывные
Вклад
Ставка
«Онл@йн-1» от БПС-Сбербанк
14% на 1 месяц
«25 лет вместе» от Белагропромбанка
16% на 95 дней
«@gro» от Белагропромбанка
16% на 185 дней
«Новая вершина» от Технобанка
16% на 370 дней
«Окно возможностей» от ВТБ Банка
9% на 3 года
Безотзывные
Вклад
Вклад
«Цептер аккорд» от Цептер банка
Отправить
заявку
15% на 35 дней
«Стандарт» от Белагропромбанка
16% на 95 дней
«Стандарт» от Белагропромбанка
17% на 185 дней
«Цептер этюд» от Цептер банка
Отправить
заявку
18% на 200 дней
«Оптимальный» от Паритетбанка
18% на 1 год
«Максимум» от Технобанка
19% на 370 дней
«Цептер Соната» от Цептер банка
Отправить
заявку
20% на 400 дней
«5 звёзд. Скала» от Приорбанка
15% на 18 месяцев
«Универсальный безотзывной» от БелВЭБ
14% на 24 месяца
«Окно возможностей» от ВТБ Банка
10% на 3 года
Вклады в долларах и евро
Аналогичная ситуация и с вкладами в долларах и евро: если на длинных сроках желающих предложить максимальную ставку предостаточно и уход отдельных участников не влияет на общую картину, то на коротких сроках ситуация иная.
С ноября прошлого года максимальная доходность депозитов на сроках от 1 до 3 месяцев снизилась с 2−3% годовых до 1−2,8% годовых для отзывных, и с 3−3,2% годовых до 2−2,5% годовых — для безотзывных сберегательных продуктов.
Максимальная доходность для более длительных сроков осталась неизменной по сравнению с ноябрем, это: 3% годовых для отзывных депозитов и 4% для безотзывных.
Отзывные
Безотзывные
Вклад
Ставка
Вклад
Ставка
«Отличный плюс» от Белинвестбанка
1% на 30 дней
«Цептер аккорд» от Цептер банка
Отправить заявку
2% на 35 дней
«Актуальный» от МТБанка
1% на 1 месяц
«Стандарт» от Белагропромбанка
2,5% на 95 дней
«Спринт-депозит NEW» от банка «Решение»
1,5% на 2 месяца
«Верный расчет» от Франсабанка
2,5% на 95 дней
«25 лет вместе» от Белагропромбанка
2,8% на 95 дней
«Универсальный безотзывной» от БелВЭБ
3,5% на 6 месяцев
«@gro» от Белагропромбанка
3% на 185 дней
«Юбилейный» от БелВЭБ
4% на 12 месяцев
«Прогрессивный» от Банка Москва-Минск
Отправить заявку
3% на 12 месяцев
«Оптимальный» от Банка Москва-Минск
Отправить заявку
4% на 12 месяцев
«Весомый» от Банка Москва-Минск
Отправить заявку
3% на 18 месяцев
«Цептер этюд» от Цептер банка
Отправить заявку
4% на 370 дней
«Прогрессивный» от Банка Москва-Минск
Отправить заявку
3% на 24 месяца
«Оптимальный» от Банка Москва-Минск
Отправить заявку
4% на 18 месяцев
«Основательный» от Банка Москва-Минск
Отправить заявку
3% на 24 месяца
«Капитал» от Паритетбанка
4% на 2 года
«Основательный» от Банка Москва-Минск
Отправить заявку
3% на 36 месяцев
«Юбилейный» от БелВЭБ
4% на 25 месяцев
«На 2 года безотзывный — стандарт» от Белгазпромбанка
4% на 2 года
«Капитальный» от Банка Москва-Минск
Отправить заявку
4% на 24 месяца
«Цептер Соната» от Цептер банка
Отправить заявку
4% на 750 дней
«Капитальный» от Банка Москва-Минск
Отправить заявку
4% на 36 месяца
Отзывные
Вклад
Ставка
«Отличный плюс» от Белинвестбанка
1% на 30 дней
«Актуальный» от МТБанка
1% на 1 месяц
«Спринт-депозит NEW» от банка «Решение»
1,5% на 2 месяца
«25 лет вместе» от Белагропромбанка
2,8% на 95 дней
«@gro» от Белагропромбанка
3% на 185 дней
«Прогрессивный» от Банка Москва-Минск
Отправить
заявку
3% на 12 месяцев
«Весомый» от Банка Москва-Минск
Отправить
заявку
3% на 18 месяцев
«Прогрессивный» от Банка Москва-Минск
3% на 24 месяца
«Основательный» от Банка Москва-Минск
Отправить
заявку
3% на 24 месяца
«Основательный» от Банка Москва-Минск
3% на 36 месяцев
Безотзывные
Вклад
Ставка
«Цептер аккорд» от Цептер банка
Отправить
заявку
2% на 35 дней
«Стандарт» от Белагропромбанка
2,5% на 95 дней
«Верный расчет» от Франсабанка
2,5% на 95 дней
«Универсальный безотзывной» от БелВЭБ
3,5% на 6 месяцев
«Юбилейный» от БелВЭБ
4% на 12 месяцев
«Оптимальный» от Банка Москва-Минск
Отправить
заявку
4% на 12 месяцев
«Цептер этюд» от Цептер банка
Отправить
заявку
4% на 370 дней
«Оптимальный» от Банка Москва-Минск
4% на 18 месяцев
«Капитал» от Паритетбанка
4% на 2 года
«Юбилейный» от БелВЭБ
4% на 25 месяцев
«На 2 года безотзывный — стандарт»
4% на 2 года
«Капитальный» от Банка Москва-Минск
Отправить
заявку
4% на 24 месяца
«Цептер Соната» от Цептер банка
Отправить
заявку
4% на 750 дней
«Капитальный» от Банка Москва-Минск
4% на 36 месяца
Вклады в российских рублях
Наиболее «пострадавшим» в новогодний период оказались депозиты в российских рублях, которые до этого отличались наибольшей стабильностью. Возможно, последние месяцы эти вклады стали пользоваться чрезмерной популярностью среди белорусских вкладчиков?
Напомним, что еще в начале ноября ставки по вкладам в российских рублях достигали 11% по отзывным и 12% по безотзывным.
Отзывные
Безотзывные
Вклад
Ставка
Вклад
Ставка
«Выгодный» от Технобанка
8,5% на 45 дней
«Универсальный безотзывной» от БелВЭБ
7% на 1 месяц
«25 лет вместе» от Белагропромбанка
9% на 95 дней
«ON-вклад v.4.1» Белгазпромбанк
7% на 45 дней
«@gro» от Белагропромбанка
10% на 185 дней
«Альфа-хит» от Альфа-Банка
7,5% на 2 месяца
«Весомый» от Банка Москва-Минск
Отправить заявку
9% на 12 месяцев
«Альфа-Прайм» от Альфа-Банка
9,5% на 3 месяца
«Весомый» от Банка Москва-Минск
Отправить заявку
9,5% на 18 месяцев
«Оптимальный» от Банка Москва-Минск
Отправить заявку
10% на 6 месяцев
«Основательный» от Банка Москва-Минск
Отправить заявку
9,5% на 24 месяца
«Оптимальный» от Банка Москва-Минск
Отправить заявку
11% на 12 месяцев
«Основательный» от Банка Москва-Минск
Отправить заявку
10% на 36 месяцев
«Стандарт» от Белагропромбанка
11% на 735 дней
«Капитальный» от Банка Москва-Минск
Отправить заявку
11% на 24 месяца
«Капитальный» от Банка Москва-Минск
Отправить заявку
11% на 36 месяца
«Окно возможностей» от Банка ВТБ (Беларусь)
11% на 3 года
Отзывные
Вклад
Ставка
«Выгодный» от Технобанка
8,5% на 45 дней
«25 лет вместе» от Белагропромбанка
9% на 95 дней
«@gro» от Белагропромбанка
10% на 185 дней
«Весомый» от Банка Москва-Минск
Отправить
заявку
9% на 12 месяцев
«Весомый» от Банка Москва-Минск
9,5% на 18 месяцев
«Основательный» от Банка Москва-Минск
Отправить
заявку
9,5% на 24 месяца
«Основательный» от Банка Москва-Минск
10% на 36 месяцев
Безотзывные
Вклад
Ставка
«Универсальный безотзывной» от БелВЭБ
7% на 1 месяц
«ON-вклад v.4.1» Белгазпромбанк
7% на 45 дней
«Альфа-хит» от Альфа-Банка
7,5% на 2 месяца
«Альфа-Прайм» от Альфа-Банка
9,5% на 3 месяца
«Оптимальный» от Банка Москва-Минск
Отправить
заявку
10% на 6 месяцев
«Оптимальный» от Банка Москва-Минск
11% на 12 месяцев
«Стандарт» от Белагропромбанка
11% на 735 дней
«Капитальный» от Банка Москва-Минск
Отправить
заявку
11% на 24 месяца
«Капитальный» от Банка Москва-Минск
11% на 36 месяца
«Окно возможностей» от ВТБ Банка
11% на 3 года
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Минск
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Новый год принес и новые решения Нацбанка, которые уже в ближайшее время должны повлиять на доходность депозитов во всех валютах. Поэтому именно сейчас самое время...
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