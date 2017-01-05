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Обзор депозитов: куда успеть вложиться в валюте и рублях до снижения ставок

06.01.2017 11:36 — Разное | Tut.by  
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Новый 2017 год принес с собой и новые решения Нацбанка, которые уже в ближайшее время должны повлиять на доходность депозитов во всех валютах. Поэтому именно сейчас самое время присмотреть себе подходящий депозит по старой выгодной «цене».

FINANCE.TUT.BY подготовил актуальные рейтинги на 06.01.2017, в которые вошли вклады с максимальными процентными ставками (фиксированными) для различных сроков хранения.

Вклады в белорусских рублях

Хоть ставка рефинансирования в конце прошлого года и оставалась неизменной, банки были не прочь снизить ставки по вкладам по собственной инициативе, что и привело к небольшим изменениям в рейтинге по сравнению с прошлым нашим обзором. Однако в целом максимальная доходность по депозитам в национальной валюте осталась практически на прежнем уровне.

Отзывные

Безотзывные

Вклад

Ставка

Вклад

Ставка

«Онл@йн-1» от БПС-Сбербанк

14% на 1 месяц

«Цептер аккорд» от Цептер Банка
Отправить заявку

15% на 35 дней

«25 лет вместе» от Белагропромбанка

16% на 95 дней

«Стандарт» от Белагропромбанка

16% на 95 дней

«@gro» от Белагропромбанка

16% на 185 дней

«Стандарт» от Белагропромбанка

17% на 185 дней

«Новая вершина» от Технобанка

16% на 370 дней

«Цептер этюд» от Цептер Банка
Отправить заявку

18% на 200 дней

«Окно возможностей» от Банка ВТБ (Беларусь)

9% на 3 года

«Оптимальный» от Паритетбанка

18% на 1 год
   

«Максимум» от Технобанка

19% на 370 дней
   

«Цептер Соната» от Цептер банка
Отправить заявку

20% на 400 дней
   

«5 звёзд. Скала» от Приорбанка

15% на 18 месяцев
   

«Универсальный безотзывной» от БелВЭБ

14% на 24 месяца
   

«Окно возможностей» от Банка ВТБ (Беларусь)

10% на 3 года

Отзывные

Вклад

Ставка

«Онл@йн-1» от БПС-Сбербанк

14% на 1 месяц

«25 лет вместе» от Белагропромбанка

16% на 95 дней

«@gro» от Белагропромбанка

16% на 185 дней

«Новая вершина» от Технобанка

16% на 370 дней

«Окно возможностей» от ВТБ Банка

9% на 3 года

Безотзывные

Вклад

Вклад

«Цептер аккорд» от Цептер банка
Отправить
заявку

15% на 35 дней

«Стандарт» от Белагропромбанка

16% на 95 дней

«Стандарт» от Белагропромбанка

17% на 185 дней

«Цептер этюд» от Цептер банка
Отправить
заявку

18% на 200 дней

«Оптимальный» от Паритетбанка

18% на 1 год

«Максимум» от Технобанка

19% на 370 дней

«Цептер Соната» от Цептер банка
Отправить
заявку

20% на 400 дней

«5 звёзд. Скала» от Приорбанка

15% на 18 месяцев

«Универсальный безотзывной» от БелВЭБ

14% на 24 месяца

«Окно возможностей» от ВТБ Банка

10% на 3 года

Вклады в долларах и евро

Аналогичная ситуация и с вкладами в долларах и евро: если на длинных сроках желающих предложить максимальную ставку предостаточно и уход отдельных участников не влияет на общую картину, то на коротких сроках ситуация иная.

С ноября прошлого года максимальная доходность депозитов на сроках от 1 до 3 месяцев снизилась с 2−3% годовых до 1−2,8% годовых для отзывных, и с 3−3,2% годовых до 2−2,5% годовых — для безотзывных сберегательных продуктов.

Максимальная доходность для более длительных сроков осталась неизменной по сравнению с ноябрем, это: 3% годовых для отзывных депозитов и 4% для безотзывных.

Отзывные

Безотзывные

Вклад

Ставка

Вклад

Ставка

«Отличный плюс» от Белинвестбанка

1% на 30 дней

«Цептер аккорд» от Цептер банка
Отправить заявку

2% на 35 дней

«Актуальный» от МТБанка

1% на 1 месяц

«Стандарт» от Белагропромбанка

2,5% на 95 дней

«Спринт-депозит NEW» от банка «Решение»

1,5% на 2 месяца

«Верный расчет» от Франсабанка

2,5% на 95 дней

«25 лет вместе» от Белагропромбанка

2,8% на 95 дней

«Универсальный безотзывной» от БелВЭБ

3,5% на 6 месяцев

«@gro» от Белагропромбанка

3% на 185 дней

«Юбилейный» от БелВЭБ

4% на 12 месяцев

«Прогрессивный» от Банка Москва-Минск
Отправить заявку

3% на 12 месяцев

«Оптимальный» от Банка Москва-Минск
Отправить заявку

4% на 12 месяцев

«Весомый» от Банка Москва-Минск
Отправить заявку

3% на 18 месяцев

«Цептер этюд» от Цептер банка
Отправить заявку

4% на 370 дней

«Прогрессивный» от Банка Москва-Минск
Отправить заявку

3% на 24 месяца

«Оптимальный» от Банка Москва-Минск
Отправить заявку

4% на 18 месяцев

«Основательный» от Банка Москва-Минск
Отправить заявку

3% на 24 месяца

«Капитал» от Паритетбанка

4% на 2 года

«Основательный» от Банка Москва-Минск
Отправить заявку

3% на 36 месяцев

«Юбилейный» от БелВЭБ

4% на 25 месяцев
   

«На 2 года безотзывный — стандарт» от Белгазпромбанка

4% на 2 года
   

«Капитальный» от Банка Москва-Минск
Отправить заявку

4% на 24 месяца
   

«Цептер Соната» от Цептер банка
Отправить заявку

4% на 750 дней
   

«Капитальный» от Банка Москва-Минск
Отправить заявку

4% на 36 месяца

Отзывные

Вклад

Ставка

«Отличный плюс» от Белинвестбанка

1% на 30 дней

«Актуальный» от МТБанка

1% на 1 месяц

«Спринт-депозит NEW» от банка «Решение»

1,5% на 2 месяца

«25 лет вместе» от Белагропромбанка

2,8% на 95 дней

«@gro» от Белагропромбанка

3% на 185 дней

«Прогрессивный» от Банка Москва-Минск
Отправить
заявку

3% на 12 месяцев

«Весомый» от Банка Москва-Минск
Отправить
заявку

3% на 18 месяцев

«Прогрессивный» от Банка Москва-Минск

3% на 24 месяца

«Основательный» от Банка Москва-Минск
Отправить
заявку

3% на 24 месяца

«Основательный» от Банка Москва-Минск

3% на 36 месяцев

Безотзывные

Вклад

Ставка

«Цептер аккорд» от Цептер банка
Отправить
заявку

2% на 35 дней

«Стандарт» от Белагропромбанка

2,5% на 95 дней

«Верный расчет» от Франсабанка

2,5% на 95 дней

«Универсальный безотзывной» от БелВЭБ

3,5% на 6 месяцев

«Юбилейный» от БелВЭБ

4% на 12 месяцев

«Оптимальный» от Банка Москва-Минск
Отправить
заявку

4% на 12 месяцев

«Цептер этюд» от Цептер банка
Отправить
заявку

4% на 370 дней

«Оптимальный» от Банка Москва-Минск

4% на 18 месяцев

«Капитал» от Паритетбанка

4% на 2 года

«Юбилейный» от БелВЭБ

4% на 25 месяцев

«На 2 года безотзывный — стандарт»

4% на 2 года

«Капитальный» от Банка Москва-Минск
Отправить
заявку

4% на 24 месяца

«Цептер Соната» от Цептер банка
Отправить
заявку

4% на 750 дней

«Капитальный» от Банка Москва-Минск

4% на 36 месяца

Вклады в российских рублях

Наиболее «пострадавшим» в новогодний период оказались депозиты в российских рублях, которые до этого отличались наибольшей стабильностью. Возможно, последние месяцы эти вклады стали пользоваться чрезмерной популярностью среди белорусских вкладчиков?

Напомним, что еще в начале ноября ставки по вкладам в российских рублях достигали 11% по отзывным и 12% по безотзывным.

Отзывные

Безотзывные

Вклад

Ставка

Вклад

Ставка

«Выгодный» от Технобанка

8,5% на 45 дней

«Универсальный безотзывной» от БелВЭБ

7% на 1 месяц

«25 лет вместе» от Белагропромбанка

9% на 95 дней

«ON-вклад v.4.1» Белгазпромбанк

7% на 45 дней

«@gro» от Белагропромбанка

10% на 185 дней

«Альфа-хит» от Альфа-Банка

7,5% на 2 месяца

«Весомый» от Банка Москва-Минск
Отправить заявку

9% на 12 месяцев

«Альфа-Прайм» от Альфа-Банка

9,5% на 3 месяца

«Весомый» от Банка Москва-Минск
Отправить заявку

9,5% на 18 месяцев

«Оптимальный» от Банка Москва-Минск
Отправить заявку

10% на 6 месяцев

«Основательный» от Банка Москва-Минск
Отправить заявку

9,5% на 24 месяца

«Оптимальный» от Банка Москва-Минск
Отправить заявку

11% на 12 месяцев

«Основательный» от Банка Москва-Минск
Отправить заявку

10% на 36 месяцев

«Стандарт» от Белагропромбанка

11% на 735 дней
   

«Капитальный» от Банка Москва-Минск
Отправить заявку

11% на 24 месяца
   

«Капитальный» от Банка Москва-Минск
Отправить заявку

11% на 36 месяца
   

«Окно возможностей» от Банка ВТБ (Беларусь)

11% на 3 года

Отзывные

Вклад

Ставка

«Выгодный» от Технобанка

8,5% на 45 дней

«25 лет вместе» от Белагропромбанка

9% на 95 дней

«@gro» от Белагропромбанка

10% на 185 дней

«Весомый» от Банка Москва-Минск
Отправить
заявку

9% на 12 месяцев

«Весомый» от Банка Москва-Минск

9,5% на 18 месяцев

«Основательный» от Банка Москва-Минск
Отправить
заявку

9,5% на 24 месяца

«Основательный» от Банка Москва-Минск

10% на 36 месяцев

Безотзывные

Вклад

Ставка

«Универсальный безотзывной» от БелВЭБ

7% на 1 месяц

«ON-вклад v.4.1» Белгазпромбанк

7% на 45 дней

«Альфа-хит» от Альфа-Банка

7,5% на 2 месяца

«Альфа-Прайм» от Альфа-Банка

9,5% на 3 месяца

«Оптимальный» от Банка Москва-Минск
Отправить
заявку

10% на 6 месяцев

«Оптимальный» от Банка Москва-Минск

11% на 12 месяцев

«Стандарт» от Белагропромбанка

11% на 735 дней

«Капитальный» от Банка Москва-Минск
Отправить
заявку

11% на 24 месяца

«Капитальный» от Банка Москва-Минск

11% на 36 месяца

«Окно возможностей» от ВТБ Банка

11% на 3 года

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Теги: Минск
 
 
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Новый год принес и новые решения Нацбанка, которые уже в ближайшее время должны повлиять на доходность депозитов во всех валютах. Поэтому именно сейчас самое время...

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