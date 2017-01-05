Биржевой курс биткоина обвалился более чем на 20%, ​остановившись на отметке 887,47 доллара, после достигнутого на утренних торгах 5 января исторического максимума ​в 1153,02 доллара. Об этом пишет аналитическое издание CoinDesk.





На данный момент курс биткоина, как отмечает издание, колеблется от 1071 до 887,47 доллара. Это, по данным аналитиков CoinDesk, является самым низким показателем, зафиксированным на BPI с 25 декабря 2016 года.

Как отмечает аналитический сайт, падение цены на биткоин может происходить на фоне операций Центрального банка Китая по укреплению юаня.

В это же время, по данным нью-йоркской биржи itBit, самым низким показателем курса биткоина за 5 января был 890, наиболее высоким — 1150 долларов.

Ранее 2 января курс биткоина на бирже впервые с 2013 года превысил показатель в 1000 долларов. Тогда на 16:20 мск он торговался на отметке 1022,39 доллара.

В последний раз курс биткоина превышал 1000 долларов три года назад. 29 ноября 2013 года он обновил исторический максимум, остановившись на показателе 1242 доллара.

Затем ​курс криптовалюты резко упал. Из-за этого сентябре 2015 года глава Сбербанка Герман Греф заявил, что из всех мировых валют сильнее российского рубля девальвировалась только одна — биткоин.