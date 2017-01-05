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Курс биткоина упал более чем на 20% после исторического максимума
Биржевой курс биткоина обвалился более чем на 20%, остановившись на отметке 887,47 доллара, после достигнутого на утренних торгах 5 января исторического максимума в 1153,02 доллара. Об этом пишет аналитическое издание CoinDesk.
Как отмечает аналитический сайт, падение цены на биткоин может происходить на фоне операций Центрального банка Китая по укреплению юаня.
В это же время, по данным нью-йоркской биржи itBit, самым низким показателем курса биткоина за 5 января был 890, наиболее высоким — 1150 долларов.
Ранее 2 января курс биткоина на бирже впервые с 2013 года превысил показатель в 1000 долларов. Тогда на 16:20 мск он торговался на отметке 1022,39 доллара.
В последний раз курс биткоина превышал 1000 долларов три года назад. 29 ноября 2013 года он обновил исторический максимум, остановившись на показателе 1242 доллара.
Затем курс криптовалюты резко упал. Из-за этого сентябре 2015 года глава Сбербанка Герман Греф заявил, что из всех мировых валют сильнее российского рубля девальвировалась только одна — биткоин.
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Биржевой курс биткоина обвалился с 1153 до 887 долларов за один день.
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