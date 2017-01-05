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владельцы "дизелей" стоят в очередях за "Арктикой"
Из-за наступивших морозов вечером, 5 января, на АЗС «Белоруснефть» выросли очереди из машин, приехавших заправиться арктическим дизельным топливом. Автомобилистам приходилось ожидать заправки больше часа. Рано утром ситуация стала немногим лучше — очереди уменьшились, но все же были.
— У нас «Арктика» заканчивается, скорее всего вы уже не успеете заправиться, езжайте на заправку на Матусевича, — сообщила сотрудник АЗС «Белоруснефть» на улице Шаранговича в Минске.
На АЗС других сетей «Арктика» встречается редко или заканчивается очень быстро.
— Арктическое топливо нужно водителям лишь в короткий промежуток времени - только когда приходят трескучие морозы. Для Беларуси в последнее время такие температуры — это исключение. Поэтому большие партии «Арктики» на АЗС не поступают. Ведь когда низкая температура уйдет, этот вид топлива станет невостребованным и АЗС понесет убытки. По этой причине большинство заправок реализуют зимний дизель, с хорошей фильтрацией при -20°С, а не арктику, — сообщил AUTO.TUT.BY независимый источник.
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Автомобилистам приходилось ожидать заправки "Арктикой" больше часа.
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