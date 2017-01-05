Из-за наступивших морозов вечером, 5 января, на АЗС «Белоруснефть» выросли очереди из машин, приехавших заправиться арктическим дизельным топливом. Автомобилистам приходилось ожидать заправки больше часа. Рано утром ситуация стала немногим лучше — очереди уменьшились, но все же были.





Дизель «Арктика» с предельной температурой фильтруемости -32°С продается не на всех заправках. Его стоимость — 1 рубль 38 копеек, обычного «дизеля» — 1 рубль 23 копейки. На 6 января 11.15 этот «дизель» есть уже не на всех заправках.

— У нас «Арктика» заканчивается, скорее всего вы уже не успеете заправиться, езжайте на заправку на Матусевича, — сообщила сотрудник АЗС «Белоруснефть» на улице Шаранговича в Минске.





На АЗС других сетей «Арктика» встречается редко или заканчивается очень быстро.

— Арктическое топливо нужно водителям лишь в короткий промежуток времени - только когда приходят трескучие морозы. Для Беларуси в последнее время такие температуры — это исключение. Поэтому большие партии «Арктики» на АЗС не поступают. Ведь когда низкая температура уйдет, этот вид топлива станет невостребованным и АЗС понесет убытки. По этой причине большинство заправок реализуют зимний дизель, с хорошей фильтрацией при -20°С, а не арктику, — сообщил AUTO.TUT.BY независимый источник.

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