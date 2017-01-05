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Sputnik расскажет о белорусской религиозной живописи

06.01.2017 11:54 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 06 янв — Sputnik. Информационное агентство и радио Sputnik Беларусь представило на русском и белорусском языках проект в формате лонгрида "Матерь Божья в намитке", который предлагает своим читателям окунуться в мир старинных образов кисти белорусских мастеров, отображающих историю развития самобытной религиозной живописи и белорусской иконы.

Руководитель проекта, шеф-редактор Sputnik Беларусь Олеся Лучанинова отметила: "По старинным белорусским иконам можно изучать не только библейские сюжеты, но и историю жизни предков, которую иконописцы искусно вписывали в классические каноны.  Корреспонденты редакции Sputnik Беларусь попытались разыскать земные акценты в возвышенном и показать неповторимость и непохожесть белорусских икон ни на какие другие канонические произведения".

Проект содержит фотографии собрания белорусской иконописи из фондов Национального художественного музея Республики Беларусь, а также комментарии ведущих специалистов-искусствоведов в области иконописи.

Sputnik Беларусь начал работу в стране в декабре 2014 года. Активы агентства включают информационный портал на белорусском и русском языках, радиоресурс и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Sputnik Беларусь является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском языках.    

 
Теги: Минск
 
 
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Корреспонденты Sputnik Беларусь побывали в фондах Национального художественного музея Беларуси и попытались найти земное в возвышенном.

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