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Sputnik расскажет о белорусской религиозной живописи
06.01.2017 11:54 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 06 янв — Sputnik. Информационное агентство и радио Sputnik Беларусь представило на
Руководитель проекта, шеф-редактор Sputnik Беларусь Олеся Лучанинова отметила: "По старинным белорусским иконам можно изучать не только библейские сюжеты, но и историю жизни предков, которую иконописцы искусно вписывали в классические каноны. Корреспонденты редакции Sputnik Беларусь попытались разыскать земные акценты в возвышенном и показать неповторимость и непохожесть белорусских икон ни на какие другие канонические произведения".
Проект содержит фотографии собрания белорусской иконописи из фондов Национального художественного музея Республики Беларусь, а также комментарии ведущих специалистов-искусствоведов в области иконописи.
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Корреспонденты Sputnik Беларусь побывали в фондах Национального художественного музея Беларуси и попытались найти земное в возвышенном.
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