МИНСК, 06 янв — Sputnik. Информационное агентство и радио Sputnik Беларусь представило на русском и белорусском языках проект в формате лонгрида "Матерь Божья в намитке", который предлагает своим читателям окунуться в мир старинных образов кисти белорусских мастеров, отображающих историю развития самобытной религиозной живописи и белорусской иконы.

Руководитель проекта, шеф-редактор Sputnik Беларусь Олеся Лучанинова отметила: "По старинным белорусским иконам можно изучать не только библейские сюжеты, но и историю жизни предков, которую иконописцы искусно вписывали в классические каноны. Корреспонденты редакции Sputnik Беларусь попытались разыскать земные акценты в возвышенном и показать неповторимость и непохожесть белорусских икон ни на какие другие канонические произведения".

Проект содержит фотографии собрания белорусской иконописи из фондов Национального художественного музея Республики Беларусь, а также комментарии ведущих специалистов-искусствоведов в области иконописи.

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