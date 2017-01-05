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Мороз и метель не оказали влияния на белорусскую энергосистему

06.01.2017 11:47 — Разное | Ежедневник  
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Мороз и метель не оказали влияния на белорусскую энергосистему

Снегопад и низкая температура воздуха существенно не повлияли на работу энергосистемы.

"Сильный снегопад 4 января и низкие температуры воздуха 5 и 6 января существенно не повлияли на работу энергосистемы и не привели к увеличению отключений", - сообщили БЕЛТА в РУП "Минскэнерго. В "Минскэнерго" отметили, что все отключения оперативно устраняются, ситуация находится под контролем.

В настоящее время обрывы на линиях единичны, потому утсраняются быстро.

 
 
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Снегопад и низкая температура воздуха существенно не повлияли на работу энергосистемы.

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