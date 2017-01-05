|
Мороз и метель не оказали влияния на белорусскую энергосистему
06.01.2017 11:47 — Разное | Ежедневник
Снегопад и низкая температура воздуха существенно не повлияли на работу энергосистемы.
"Сильный снегопад 4 января и низкие температуры воздуха 5 и 6 января существенно не повлияли на работу энергосистемы и не привели к увеличению отключений", - сообщили БЕЛТА в РУП "Минскэнерго. В "Минскэнерго" отметили, что все отключения оперативно устраняются, ситуация находится под контролем.
В настоящее время обрывы на линиях единичны, потому утсраняются быстро.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Снегопад и низкая температура воздуха существенно не повлияли на работу энергосистемы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии