



Снегопад и низкая температура воздуха существенно не повлияли на работу энергосистемы.

"Сильный снегопад 4 января и низкие температуры воздуха 5 и 6 января существенно не повлияли на работу энергосистемы и не привели к увеличению отключений", - сообщили БЕЛТА в РУП "Минскэнерго. В "Минскэнерго" отметили, что все отключения оперативно устраняются, ситуация находится под контролем.

В настоящее время обрывы на линиях единичны, потому утсраняются быстро.