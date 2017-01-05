﻿ Нацбанк уничтожил почти 60% старых рублей, которые удалось собрать. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Нацбанк уничтожил почти 60% старых рублей, которые удалось собрать

06.01.2017 12:16 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Старые белорусские рубли вышли из обращение ровно в полночь 1 января 2017 года — теперь их ждет уничтожение. Уже утилизировано порядка 58% от поступившей в Нацбанк наличности, или 177,5 миллиона банкнот образца 2000 года, пишет «СБ Беларусь Сегодня».


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Неденоминированные купюры уничтожают в Центральном хранилище Национального банка. Специальный аппарат измельчает банкноты, превращая их в мелкую стружку. По подсчетам Нацбанка, последние 15 лет в «на руках» находилось порядка 600 миллионов старых купюр. Учитывая мощность аппарата — полтонны денег за два часа работы — для того, чтобы утилизировать все купюры, находившиеся в обороте, понадобится 2400 часов беспрерывной работы.

Согласно данным на конец декабря, из обращения выведено порядка около 96% от суммы или 58% от количества банкнот старого образца. Купюры крупного номинала изъяты практически полностью, купюры в 5000, 10 000 и 20 000 рублей — на 72%. Меньше всего собрано мелких купюр (100, 500 и 1000 рублей) — чуть больше 30%. Это связано, прежде всего, с тем, что «мелочь» оставляли в торговле для размена.

— Опыт предыдущих лет по изъятию банкнот мелких номиналов и анализ мировой практики показывает, что в кассы центральных банков возвращается только половина таких банкнот, — отмечает регулятор.

Напомним, что еще три года — по 31 декабря 2019 года — купюры образца 2000 года без всяких комиссий можно будет обменять в Нацбанке и банках на банкноты без лишних нулей. С 1 января 2020 по 31 декабря 2021 года старые деньги можно будет обменять только в Нацбанке.

Читайте также:
Тест: привыкли ли вы к новым деньгам?
«За секунду — до 15 монет». Репортаж с монетного двора Литвы, где чеканили белорусские копейки
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для того, чтобы утилизировать все старые деньги, находившиеся в обращении последние 15 лет, понадобится 2400 часов беспрерывной работы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Убита настоятельница Cвято-Ксениевского монастыря
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.01.2017
Белорусская военная газета
06.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика