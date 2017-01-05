Старые белорусские рубли вышли из обращение ровно в полночь 1 января 2017 года — теперь их ждет уничтожение. Уже утилизировано порядка 58% от поступившей в Нацбанк наличности, или 177,5 миллиона банкнот образца 2000 года, пишет « СБ Беларусь Сегодня ».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Неденоминированные купюры уничтожают в Центральном хранилище Национального банка. Специальный аппарат измельчает банкноты, превращая их в мелкую стружку. По подсчетам Нацбанка, последние 15 лет в «на руках» находилось порядка 600 миллионов старых купюр. Учитывая мощность аппарата — полтонны денег за два часа работы — для того, чтобы утилизировать все купюры, находившиеся в обороте, понадобится 2400 часов беспрерывной работы.

Согласно данным на конец декабря, из обращения выведено порядка около 96% от суммы или 58% от количества банкнот старого образца. Купюры крупного номинала изъяты практически полностью , купюры в 5000, 10 000 и 20 000 рублей — на 72%. Меньше всего собрано мелких купюр (100, 500 и 1000 рублей) — чуть больше 30%. Это связано, прежде всего, с тем, что «мелочь» оставляли в торговле для размена.

— Опыт предыдущих лет по изъятию банкнот мелких номиналов и анализ мировой практики показывает, что в кассы центральных банков возвращается только половина таких банкнот, — отмечает регулятор.

Напомним, что еще три года — по 31 декабря 2019 года — купюры образца 2000 года без всяких комиссий можно будет обменять в Нацбанке и банках на банкноты без лишних нулей. С 1 января 2020 по 31 декабря 2021 года старые деньги можно будет обменять только в Нацбанке.

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