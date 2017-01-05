«И ведь только заправился, но замерз»!, «Ребят, спасибо, за мной друзья уже едут! Не пропаду»… В первый серьезный в этом году мороз AUTO.TUT.BY вместе с инспекторами Минской ГАИ отправились отогревать горячим чаем и помогать водителям «дизелей», застрявших в городе и на МКАД. Некоторые стояли в городе не по полчаса и помощь пришлась как нельзя кстати.





— Просим водителей по возможности отказаться от личных автомобилей. Если выехали на машине — будьте предельно внимательными, соблюдайте дистанцию и скоростной режим, — предупреждения о надвигающихся циклоне не звучали разве что из утюга.

К слову, это возымело действие — многие водители пересели на общественный транспорт — в метро стало заметно больше людей. Если же автомобилисты все-таки не оставили машину дома, то ехали аккуратнее: на мгновение показалось, что даже на МКАД движение слегка замедлилось.

— Что на заправках творится: в очереди ждал 20 минут, пока до колонки добрался. Народ вовремя среагировал на холода — в баке должно быть достаточно топлива, чтобы не замерзнуть, но и чересчур много — тоже не самый хороший вариант, — садится в машину инспектор Минской ГАИ Денис Скворчинский. Вместе с напарником Валерием Дощечко эти и другие экипажи ГАИ дежурят всю ночь — помогают замерзшим бедолагам.

Едем не быстро — самим бы прогреться как следует. Спустя десять минут на проспекте Дзержинского замечаем первого замерзшего дизелиста.





VW Sharan моргает «аварийкой» недалеко от станции метро Петровщина. Водитель Евгений уже сорок минут ждет помощи.

— Заправился недавно, ну минут 20 проехал и заглох! Ребята, да вы не беспокойтесь, — говорит водитель Евгений, но стаканчик с чаем берет охотно.

— Дизеля в баке нельзя чересчур много оставлять — машина и так замерзла, а тут еще много холодного топлива: пока система ее прогреет, машина и глохнет, — делится опытом инспектор. — И если машина не прогрелась, а водитель дал газу, то есть все шансы заглохнуть даже с полным баком.





— До этого меня ГАИ только по другим поводам останавливали, — взбодрился Женя после нескольких глотков чая и тут же предлагает опасный метод — Слушайте, может бензина залить: вдруг заведется!

Но на такой вредный для двигателя шаг водитель все же не решается. Он немного порозовел, но от того, чтобы погреться в теплой служебной машине, отказывается — знакомые вот-вот подъедут с канистрой топлива.

На улице минус 16, и это не самая низкая температура, которую прогнозируют синоптики на ближайшие дни . Сильно ухудшает обстановку лютый ветер — всего за пять минут на улице замерзают ноги, перестают слушаться пальцы, а фотоаппарат и вовсе отказался работать на морозе. Но это в городе. На МКАД обстановка хуже — на открытой всем ветрам дороге водители в заглохшей машине могут замерзнуть в считанные минуты.

— Аптечка, термос с горячей водой, тросы, прикуриватели у нас все подготовлено для таких условий. Часто водителей в машине служебной отогреваем, можем за топливом съездить. Если видим, что в машине дети — можем отвезти их домой, все-таки очень сильные морозы. К счастью, использовать аптечку не приходилось по серьезным случаям, а вот тросы, горячий чай, прикуриватели то и дело идут в ход.

Выруливаем на МКАД и езда доезжаем с проспекта Дзержинского до развязки на Монтажников, как замечаем стоящий на аварийке Nissan. В машине семья — трое взрослых и подросток. Застряли они совсем недавно.

— Только приехали в «Евроопт», закупились — у тещи юбилей. Ехать обратно — и тут на тебе! Так самое обидное, что и в баке солярка есть — куда ей замерзать? Может, сама машина просто замерзла — надо в гараж теплый. Так и не было такого никогда. У нас зимой и пустого бака не бывает, что с ней случилось, — переживает жена водителя.

Жителям Минской области до дома далеко.

— Водохранилище Дубровское знаете? К нам летом минчане на озеро часто приезжают, так вот мы с тех мест. Но за нами уже едут. Брат позвонил — он уже у нас дома, а нас самих дома нет. Он сразу к нам, но пока доберется еще! — волнуются жители 5-го региона.





Предлагаем семье разместиться в машине ГАИ, но повеселевшая от горячего чая команда команда отказывается:

— У нас в машине тепло. Глядишь и прогреется, и заведется, — водитель Николай надежды на то, что автомобиль все же поедет самостоятельно не теряет. Но на всякий случай объясняет кому-то по телефону, как их найти на МКАД.

Убеждаемся, что у семьи все в порядке и помощь уже в пути, уезжаем.





Еще одна семья на минивэне — в машине ребенок, но водитель не теряется и деловито перебирает предохранители.

— 10 минут стою, но думаю, скоро поеду, — уверен мастерущий автомобилист. Водитель оказался готов на случай конца света: у него и чай в термосе, и фонарик, и инструменты под рукой. Машина и правда очнулась и заработала. Через некоторое время водитель обгоняет экипаж ГАИ.







Парни из Борисова на стареньком Golf с еще старыми — красными номерами, застряли на проспекте Победителей. Рядом тут же нарисовался эвакуатор.





— Дороговато выйдет эвакуировать до Борисова, не, нам помощь не нужна. Вот кому сейчас самая работа! Но такой работе не позавидуешь, — смеются хлопцы и не перестают шаманить над движком. — Да чему тут ломаться? Машина на века, только бы отогреть.





Пока мы совещаемся, как лучше подцепить автомобиль, мотор чихает, но заводится: Ура! До базы на Масюковщине, где живут знакомые, ребята доберутся.

Возвращаемся на МКАД, нашей семью на Nissan уже нет, значит уехали. Но этот раз водитель маршрутки дожидается эвакуатора. Судя по тому, как его колотит от холода, на морозе он не первый час.

— Уже друг приехал, чтобы я не замерз, несколько часов всего-то стою — эвакуатор вызвал, — пара стаканчиков горячего напитка отогревают ребят.





Вскоре показывается эвакуатор. И водитель идет грузить свой микроавтобус. Мы контролируем, что в поток на МКАД они выедут без проблем, и уезжаем.





Буквально через каждые несколько километров на МКАД стоят замерзшие машины — фуры и легковушки, микроавтобусы. Большинство из них пустуют — надвигается ночь, мороз усиливается, и водители, не дождавшись помощи, не рискуют оставаться в остывающих авто. Некоторым повезло съехать в карманы на дороге, некоторые стояли просто на полосе движения, прижавшись к обочине.

— Лучше бы конечно знак аварийный поставили, — тут же включился инспектор. — Даже к машине можно было бы привязать знак, если водитель опасается, что уволокут «аварийку»: все-таки со знаком другим водителям заметнее. Да и повезло, что остановились в крайнем правом ряду, а не в левом — сразу на обочину съехал.





Важное наблюдение: к некоторым водителям на «будь он неладен этот дизель» мы просто не успевали добраться — рядом с ними уже были неравнодушные автомобилисты, которые предлагали свою помощь. Гаишников не хватит на всех, а в такие лютые холода помощь ой как нужна, особенно когда на дворе ночь и почти никого нет рядом. Автомобилисты солидарно предлагали прикурить, дотянуть до гаража или теплой парковки, у кого-то находился свой кофе в термосе. В такую стужу любая помощь нужна всем. Обыкновенная, человеческая.