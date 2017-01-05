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Названы лучшие игроки молодежного чемпионата мира по хоккею

06.01.2017 12:01 — Разное | Tut.by  
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Организаторы молодежного (U20) чемпионата мира по хоккею, прошедшего 26 декабря — 5 января в Торонто и Монреале, назвали лучших игроков турнира.

Канада упустила золото молодежного чемпионата мира по хоккею, Россия — с бронзой

Самым ценным хоккеистом ЧМ признан защитник сборной Канады Тома Шабо, который с 10 (4+6) очками стал самым результативным в своей команде. В финальном матче на его счету 2 (1+1) балла, причем 19-летний парень в поединке за золото провел на площадке 43 минуты 53 секунды (62 смены)!


Тома Шабо. Фото: worldjunior2017.com

В среднем на турнире Тома Шабо проводил 26 минут 14 секунд за матч. В нынешнем сезоне защитник «Сент-Джон Си Догз» из Главной юниорской лиги Квебека успел провести и один поединок в НХЛ за «Оттаву».

«Горжусь тем, как провел турнир. Но поражение в финале — это очень тяжело. Сделал все, что мог, чтобы достойно представить страну, но мог бы и помочь команде победить. Я стал MVP, но мое сердце разбито», — прокомментировал признание Тома Шабо.

Лучшие игроки ЧМ в каждом амплуа (версия директората):

вратарь — Феликс Сандстрем (Швеция)

защитник — Тома Шабо (Канада)

нападающий — Кирилл Капризов (Россия).

Сборная звезд ЧМ (выбор журналистов):

вратарь Илья Самсонов (Россия)

защитники Тома Шабо (Канада) — Чарли Макэвой (США)

форварды Александер Нюландер (Швеция) — Клейтон Келлер (США) — Кирилл Капризов (Россия).

Капитан сборной России 19-летний Кирилл Капризов с 12 (9+3) очками стал лучшим бомбардиром и снайпером молодежного чемпионата мира, признан лучшим форвардом турнира и вошел в сборную звезд.


Кирилл Капризов. Фото: worldjunior2017.com

Бомбардиры МЧМ-2016/17

1. Кирилл Капризов (Россия) — 12 (9+3)

2. Александр Нюландер (Швеция) — 12 (5+7)

3. Клэйтон Келлер (США) — 11 (3+8)

4. Тома Шабо (Канада) — 10 (4+6)

5. Дилан Строум (Канада) — 10 (3+7)

6. Михаил Воробьев (Россия) — 10 (0+10).

Кроме того, воспитанник новокузнецкого хоккея и нападающий уфимского «Салавата Юлаева» установил рекорд для игроков сборной России по количеству шайб на одном молодежном чемпионате мира. Ранее по 8 шайб за один турнир забрасывали Александр Королюк (1995) и Никита Филатов (2009).

А защитник «Салавата Юлаева» Михаил Воробьев, которому в заключительный день МЧМ исполнилось 20 лет, обновил рекорд по голевым пасам для российских игроков на МЧМ. В его активе 10 результативных передач, и он обошел нападающего Наиля Якупова, достижение которого (9) держалось с 2012 года.

 
 
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Организаторы молодежного (U20) чемпионата мира по хоккею, прошедшего 26 декабря - 5 января в Торонто и Монреале, назвали лучших игроков турнира.

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