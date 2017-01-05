На входе в заведение нет какой-либо вывески, указателя или хотя бы малейшего намека на то, что здесь вообще что-то находится. Дверь в бар всегда заперта, и зайти в него можно лишь отыскав звонок. Откроется окошко, за дверью поинтересуются, к кому вы пришли, и только потом впустят. Адреса заведения нет ни в телефонном справочнике, ни в онлайн-гидах. Журналисту TUT.BY удалось побывать в столь необычном для Гомеля месте.





Создать такое заведение, получившее оригинальное название «Все как он любит», вдохновила история о любви итальянского дизайнера Пьеро Форназетти к оперной певице Лине Кавальери. Ее портрет он однажды увидел в журнале и так был впечатлен красотой итальянки, что практически все, что создавал далее — делал вдохновившись портретом той женщины.





На просьбу объяснить смысл названия, точного ответа от владельцев заведения получить не удалось: «Каждый, кто сюда приходит, должен сам для себя решить, кто скрывается под этим безличным местоимением».

Кроме того, у заведения существует три обязательных правила для посетителей. Первое — входной дверью можно воспользоваться за вечер только дважды: при входе и при выходе. Второе — курить только в специально отведенном для этого месте, которое находится возле черного входа. И третье, при фотографировании нельзя пользоваться вспышкой.





Обстановка места простая, но то же время все продумано до мелочей. Музыка, которая звучит в зале, ди-джеи исполняют на виниле, и никакой «электроники». Светильники сделаны из различных обрезков труб, на стенах живой мох. Стулья привезены из Англии и Голландии, бокалы — многонациональный хрусталь: белорусский, португальский, французский, немецкий. Их выбирали практически поштучно под каждый коктейль, говорят в заведении. Меню и коктейльная карта — полностью авторские.

Единственная вывеска присутствует только внутри заведения и включается в разгар вечера.









































Вместо обычной барной стойки — барный остров. Здесь отсутствует прямой барьер между гостем и барменом, что дает возможность более открытого контакта.

Отдельного внимания заслуживает дубовый стол, который занимает центральное место в зале. Нет, это не банкетный стол, а скорее «коммунальный». По задумке владельцев, такой ход в интерьере создает атмосферу дружелюбного общения.





— Стол расположен именно так, чтобы гости могли общаться друг с другом. Да и в целом мы ушли от такого понятия как «уединенность». Все наши гости сидят в одном зале. Тем более, исходя из формата заведения мы хотим избежать «случайных посетителей», но обрастать постоянными гостями, которые и создадут определенный пласт завсегдатаев нашего места.

Режим работы «Все как он любит»: с воскресенья по среду с 17.00 до 02.00, с четверга по субботу с 17.00 до 04.00. А где находится заведение — спрашивайте у друзей и знакомых, вдруг они уже здесь побывали.