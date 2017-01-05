Факт об убийстве матушки Василиссы, настоятельницы Cвято-Ксениевского монастыря Борисовского района подтвердили в правоохранительных органах.

Однако подробности и обстоятельства преступления не раскрываются, идет следствие.

По словам протоиерея пресс-секретаря Белорусского экзархата Сергея Лепина, убийство произошло в ночь с 5 на 6 января, его могла совершить одна из болящих послушниц, которых много в монастыре.

«Трудница, женщина, которая приходила помогать в храм, убила настоятельницу Василиссу. И это преступление совершила та, которой очень помогла настоятельница, обратила ее в веру и даже стала крестной мамой. Насколько я понимаю, подозреваемая задержана», – рассказал TUT.BY отец Сергий Лепин.

«Матушка привечала в монастыре всех – пьяниц, убогих, болящих, всех, кто находился в сложных жизненных обстоятельствах. Это, безусловно, предполагало повышенную социальную опасность», – цитирует слова Лепина МЛЫН.by.