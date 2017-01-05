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пилот Су-30МК2 обнаружил в кабине осу во время полета

06.01.2017 12:26 — Разное | Tut.by  
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Оса пробралась в кабину к вьетнамскому пилоту истребителя Су-30МК2, когда тот находился в воздухе, сообщает PopularMechanics. Насекомое, вылетевшая из задней части кабины, засняла нашлемная камера летчика.

Осы являются особенно опасными вредителями в Юго — Восточной Азии. Укусы этих насекомых довольно болезненны и содержат нейротоксин ацетилхолина, пишет издание.

Пилот приземлился благополучно, была ли убита оса или ее просто выпустили из кабины после посадки, не сообщается.

Стоимость истребителя Су-30МК2 составляет порядка 37 миллионов долларов. Всего Вьетнам располагает 35 такими машинами.

Су-30МК2 — одна из версий семейства Су-30МК («модернизированных коммерческих»). Самолет получил дополнительные возможности, в том числе в части нанесения ударов управляемым оружием по наземным и морским целям.

Не всегда появление насекомого в кабине заканчивается благополучно. Так, в 2006 году был потерян F-16AM королевских ВВС Нидерландов. Вероятно, катастрофа произошла из-за того, что пилот пытался спастись от громадного паука, напавшего на него в кабине.

По свидетельствам очевидцев, самолет начал беспорядочно кувыркаться и через 30 секунд врезался в склон холма. Пилот был настолько напуган, что не воспользовался катапультой. На месте крушения в кабине были найдены останки верблюжьего паука.

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Насекомое засняла нашлемная камера летчика.

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