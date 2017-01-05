|
пилот Су-30МК2 обнаружил в кабине осу во время полета
Оса пробралась в кабину к вьетнамскому пилоту истребителя Су-30МК2, когда тот находился в воздухе,
Осы являются особенно опасными вредителями в Юго — Восточной Азии. Укусы этих насекомых довольно болезненны и содержат нейротоксин ацетилхолина, пишет издание.
Пилот приземлился благополучно, была ли убита оса или ее просто выпустили из кабины после посадки, не сообщается.
Стоимость истребителя Су-30МК2 составляет порядка 37 миллионов долларов. Всего Вьетнам располагает 35 такими машинами.
Су-30МК2 — одна из версий семейства Су-30МК («модернизированных коммерческих»). Самолет получил дополнительные возможности, в том числе в части нанесения ударов управляемым оружием по наземным и морским целям.
Не всегда появление насекомого в кабине заканчивается благополучно. Так, в 2006 году был
По свидетельствам очевидцев, самолет начал беспорядочно кувыркаться и через 30 секунд врезался в склон холма. Пилот был настолько напуган, что не воспользовался катапультой. На месте крушения в кабине были найдены останки
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Насекомое засняла нашлемная камера летчика.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии