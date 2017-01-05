Профессиональный игрок в Dota 2 из Брестской области Артем fng Баршак рассказал о смене команды, общении с другими игроками и режиме тренировок. 42.TUT.BY выбрал несколько отрывков из беседы. Полную версию интервью можно прочитать на сайте Sports.ru .



Фото: vk.com/fngpage

Артем Баршак родился в Малорите, долгое время жил в Минске, а в августе 2016 года переехал в подмосковный город Пушкино. За время своей карьеры он играл за такие команды как DevilMice, Power Rangers, Natus Vincere и Virtus.pro. В 2015 году он с сокомандниками занял шестое место на чемпионате по Dota 2 The International, получив в качестве награды почти 1,2 долларов. Сейчас 21-летний Баршак играет за Vega Squadron.

По словам геймера, он планирует продолжать участвовать в профессиональных турнирах, хотя уже пробовал себя в роли комментатора.

— Я пока не вижу причин уходить из профессиональной доты. Да, я физически не могу проводить много времени в игре. Я люблю ставить в пример Рамзеса (Роман Кушнарев из Virtus.pro — TUT.BY), который на буткемпе спал восемь часов в сутки, а остальные 16 проводил в игре. У меня тоже такое было: я ел то, что попадалось под руку, а сейчас это все потихонечку начинает аукаться.

Я начал по-другому относиться к игре, стараюсь более эффективно расходовать силы и время. 10−12 часов я все равно могу спокойно позволить на тренировки. И пока я могу держаться на топ-уровне, я продолжу играть. Многое зависит от результатов и, соответственно, от команды — но такая уж игра. А вот когда я пойму, что сдаю, то просто в силу своего характера сразу приму решение уйти, поскольку мне будет стыдно перед другими людьми.



Команда Virtus.pro на The International 2015. Фото: twitter.com/vp_drAmer

Уход из Virtus.pro Баршак назвал «главной ошибкой в жизни». В июне 2016 года команду распустили из-за неудовлетворительных результатов на турнирах и пропуска The International 6. Позже стало известно, что между игроками случился конфликт.

— На это можно смотреть, как на мою самую большую ошибку. Но на тот момент это был просто выбор, который со временем покажет, были ли я прав или нет. Сейчас понятно, что так или иначе, но выбор был ошибочный, его последствия до сих пор преследуют меня, но это не столь важно. В английском есть словосочетание — «badblood» — какие-то обиды друг на друга. Их у нас [с капитаном команды Александром Кучерей (DkPhobos)] не осталось.

Новая команда Баршака — Team Spirit — пока не получила такой известности, как его предыдущие команды.

— Команда новая, причем у нее нет костяка из трех игроков. Наша статистика — 0 побед, 0 поражений. Давать оценку и делать прогнозы нереально. Пока что наша задача — получать инвайты на квалификации. Сейчас у нас даже этого нет, поскольку по факту как команда мы существуем только на бумаге. Да, есть турниры, где за имена моих тиммейтов и мое маленькое белорусское имя дадут инвайт, но пока что надо стремиться к тому, чтобы получать приглашения на крупнейшие турниры.

<…> Будущее команды, мое будущее, будущее каждого из них, зависит от того, как мы будем играть. Мы друг друга не подведем. Сейчас мы находимся в самом низу, и если кто-то будет тонуть, то он потопит всех остальных.

Геймер учится в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма на кафедре киберспорта.

— Сейчас закрыл первую сессию. Уже много вопросов было про эту кафедру. Сложно описать кратко, чем там занимаются. Предмет звучит так: теория и методика киберспорта. Изучают всю структуру этой сферы — студенты часто ездят, например, в Mail.ru, к разработчикам различным. Но это совсем не информатика в школах. Ну, а я заочник — получаю образование.