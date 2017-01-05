Открытия одного из амбициозных торговых центров столицы Dana Mall, который входит в комплекс «Маяк Минска», в Минске ждали еще два года назад — изначально планировалось, что он откроется в октябре 2015 года. Но дату запуска молла переносили несколько раз. В итоге первую часть ТЦ — гипермаркет Green — открыли лишь два месяца назад. Сам молл открылся лишь в конце декабря. Но до сих пор в большом ТЦ, представленном тремя этажами, работает лишь четыре магазина.





О том, какие магазины будут в центре, стало известно летом, когда в сеть попало видео с презентации еще закрытого центра: обещали, что в молле будут представлены такие мировые бренды, как Zara, Mango, Stradivarius, Bershka и H&M.

В планировках, которые можно посмотреть на официальном сайте торгового центра, указано, что первый этаж планировали отдать под гипермаркет, фэшн-галерею, кафе, на втором будут магазины модной, спортивной одежды, на третьем — кинотеатр, одежда для детей food-корт.





Сейчас в Dana Mall в нос бьет запах краски: здесь до сих пор активно идет ремонт. Посетителей немного. Оно и неудивительно — почти все павильоны закрыты. В ТЦ, кроме аптеки, ветаптеки и гипермаркета работает лишь четыре магазина: на первом этаже магазин косметики и парфюмерии «Космо», ювелирный «7 карат», на третьем — два детских магазина «Буслiк» и «Funtastik».





В некоторых павильонах висят растяжки будущих арендаторов: по ним можно узнать, что скоро здесь откроется еще несколько ювелирных и косметических магазинов, магазин одежды DeFacto, Next для детей, магазин бытовой техники «5 элемент», пекарня и даже i-Store.





Но большинство стеклянных павильонов все-таки завешаны растяжками с рекламой жилых комплексов, которые строит компания Dana Holdings: «Маяк Минска», «Минск-Мир», «Vogue».





Эскалаторами в торговом центре пока пользоваться нельзя, они закрыты красно-белой лентой.





Лифты работают, но объявление возле них предупреждает, что на втором этаже кабины не останавливаются и сразу идут на 3-й.





Часть первого этажа перекрыта, второй этаж закрыт полностью. На третьем этаже тоже идет ремонт.





Кроме двух детских магазинов, работает развлекательный детский центр. Посетителей там пока нет. Рядом висит растяжка, обещающая скорое открытие кинотеатра с пятью залами.





Получить комментарий у руководства Dana Mall, почему торговый центр заработал не в полном объеме и из около сотни магазинов работает сегодня лишь четыре, не удалось.





Потенциальные арендаторы, которые планировали открывать магазин в торговом центре, рассказывают, что не смогли запуститься вовремя из-за постоянного переноса сроков открытия центра.

— Мы приехали сегодня посмотреть, что здесь вообще происходит. Потому что арендодатели нам не звонят, мы до них дозвониться не можем, — рассказывает владелец фирмы, которая планировала открывать магазин в Dana Mall. — Мы заключили договор на аренду еще три года назад. Все эти три года сроки открытия ТЦ постоянно переносились. Поэтому мы даже толком не понимали, когда все-таки откроется центр и когда нам готовить оборудование, чтобы ввезти сюда. Арендодатель с нами не связывался, общего собрания с арендаторами, как это делают во всех ТЦ, здесь ни разу не проводили. К тому же, изначально нам обещали одну площадку. Мы приехали сейчас, а она занята другим магазином. Никто нас об этом не предупредил, не предложил другое место. Да и сам ТЦ уже не похож на тот, что нам показывали на картинках. Обещали, что тут будет два этажа Zara, вход в ТЦ прямо из метро. Ничего даже не похоже на тот проект. Теперь мы и не знаем, открываться тут или нет — молл пустой и когда все запустится, неизвестно.





Другие компании, которые хотели «зайти» в ТЦ, рассказывают, что не смогли этого сделать из-за отсутствия свободных площадок.

— Мы хотели открыть здесь свой магазин, но нам сказали, что все площадки заняты. И даже показывали схему, на которой были расписаны все места. Теперь центр открылся, а мы смотрим, что свободных мест хоть отбавляй. Может быть они и заполнятся позже, но пока это выглядит немного печально. Да и тем, кто открылся раньше всех, будет нелегко — им обещали, что к открытию центра все магазины будут работать, а теперь центр стоит пустой, посетителей мало, и первое время всему бизнесу придется работать с убытком, — говорят предприниматели.



