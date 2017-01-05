﻿ Под Витебском в мороз сломался автобус из Приднестровья. Туристам помогли местные власти и ГАИ. 21.by
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Под Витебском в мороз сломался автобус из Приднестровья. Туристам помогли местные власти и ГАИ

06.01.2017 11:07 — Разное | Tut.by  
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Около 17 часов 5 января недалеко от деревни Копти Витебского района сломался международный автобус, который ехал из Приднестровья в Санкт-Петербург. На помощь замерзшим туристам пришли местная ГАИ и власти.


Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома

Сломавшийся автобус увидели работники организации, которые чистили дорогу от снега. Они и вызвали ГАИ.

«В автобусе лопнуло левое заднее колесо, повредились тормозные трубки. В салоне было 9 человек: 7 пассажиров и 2 водителя. На улице было примерно -18 градусов. Двигатель выключен, салон автобуса не обогревался. Пассажиры уже начинали замерзать», — рассказал TUT.BY представитель ГАИ УВД облисполкома Александр Казючиц.

Прибыв на место, два сотрудника ГАИ увидели, что водители пытаются починить тормозную систему и заменить колесо. Представители Госавтоинспекции связались с председателем штаба по ЧС в Витебском районе. Вскоре туристам привезли горячий чай. 

Через час поломку в автобусе починили, колесо заменили. Для диагностики сотрудники ГАИ сопроводили транспортное средство в автопарк. После этого автобус отправился в путь.

«Туристы были очень благодарны всем, кто участвовал в этой спасательной операции. Говорили, что теперь лично убедились в том, что белорусы — гостеприимный и радушный народ», — рассказали TUT.BY в Витебском райисполкоме.

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Теги: Витебск
 
 
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В мороз в На улице было около минус 18 градусов. А двигатель был выключен, салон автобуса не обогревался.

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