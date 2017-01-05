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ДТП с маршруткой под Ушачами: подробности расследования

06.01.2017 11:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Трагедия произошла утром 5 января на трассе Лепель-Полоцк: маршрутное такси с пятнадцатью пассажирами врезалось в ковш бульдозера, который перевозился грузовым автомобилем МАЗ. В результате аварии 28-летний мужчина погиб, еще 9 человек серьезно пострадали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее гибель человека". О подробностях расследования в эфире радио Sputnik Беларусь  рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

"Следственно-оперативная группа проводила длительный осмотр места происшествия, в настоящее время назначен ряд экспертиз. По результатам следствия будет дана оценка действиям всех участников дорожно-транспортного происшествия", — уточнила Светлана Сахарова.

По информации официального представителя УСК по Витебской области, в больнице находятся девять потерпевших: среди них — жители Полоцка и Новополоцка, еще один — из города Бобруйска. Погибший — житель города Новополоцка.

В результате проверки сотрудники ГАИ установили несколько нарушений при перевозке бульдозера. В ночное время суток транспортировка подобной техники запрещена (МАЗ выехал на маршрут в 3 часа ночи). Кроме того, у водителя автомобиля МАЗ не было разрешения на перевоз негабаритного груза.

Комментарий официального представителя УСК по Витебской области Светланы Сахаровой о расследовании трагической аварии под Ушачами слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Причиной смертельной аварии стал ковш бульдозера, который почти на полметра выступал за габариты грузовика и фактически срезал часть салона маршрутного такси.

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