Декабрь ознаменовался глобальным укреплением доллара до максимума за 13 лет, соответственно, ослаблением евро, а с ним – падением к доллару всех национальных валют Восточной Европы, ростом цен на нефть, достигших уровня 1,5-годичной давности (максимума с середины прошлого года), что способствовало усилению Rr-рубля в декабре, ставшего в этом году мировым лидером роста к доллару, а с ним - большинства валют СНГ, в том числе и Br-рубля.

По итогам 2016-го года, кроме Rr-рубля, выросли к доллару сом Кыргызстана и тенге Казахстана, а упали больше других - сум Узбекистана (по курсу «черного рынка»), манат Азербайджана и лари Грузии, а из валют стран ЕС – злотый Польши. Нефть за год выросла в цене более чем наполовину, почти на 20 $/бар., а с момента достижения ценового дна (менее 28 $/бар. 20-го января) – в 2 раза, на 30 $/бар. (по сорту «Brent»).

Доллар США

Индекс USDX, показывающий отношение доллара США к корзине из 6 мировых валют (евро, японской иене, канадскому доллару, фунту стерлингов, шведской кроне, швейцарскому франку), начал месяц с отметки 101,5 пунктов, а закончил на 102,3 пунктах, хотя во 2-й половине месяца был период с превышением 103-х пунктов – впервые за 13 лет.

Итог декабря: доллар подорожал на 0,74%. Это 3-й подряд месяц глобального укрепления доллара. Всего за эти 3 месяца доллар вырос на 7,23% (29% годовых). Однако в начале 2017-го индекс заметно снизился (до 101,5 пунктов 5-го января).

Нефть

Нефтяные цены в декабре продолжили рост, начатый в середине прошлого месяца после заседания стран-членов ОПЕК, где принято решение об ограничении добычи и экспорта “черного золота”, и к концу отчетного месяца достигли уровня середины прошлого года. За декабрь нефть подорожала на 12,6% (на 6,5 $/бар.), а с момента начала ее подорожания (за 1,5 месяца) – на 28% (более чем на 12 $/бар.), чуть ли не до 57 $/бар. (по сорту «Brent»).

Динамика курсов валют в декабре

С ноября и до 20 декабря самое сильное падение стоимости зафиксировано у грузинского лари. Обвальное обесценение национальной валюты даже вызвало в стране панические настроения (резко усилившийся спрос на валюту со стороны населения привел к тому, что в начале декабря наличный курс доллара был заметно выше официального: 2,7 ₾/$ vs 2,53 ₾/$). Дно падения лари (по официальному курсу) было достигнуто в конце 2-й декады декабря (2.7846 ₾/$, исторический минимум), и с начала 3-й декады пошел восстановительный подъем, не позволивший стать лари аутсайдером декабря.

В декабре сильно упала в цене и украинская гривна, особенно резко – на «черном рынке» в последнюю неделю месяца, а «черный рынок» играет в этой стране заметную роль из-за множества административных ограничений. В последние дни месяца к падению перешел и межбанковский курс, по которому устанавливается официальный, что привело к тому, что именно украинская гривна обесценилась к доллару в декабре больше других валют, но не намного больше, чем лари.

Укрепление доллара и, соответственно, ослабление евро способствовали тому, что все восточноевропейские валюты ослабли к доллару, а две национальные валюты ЕС (куна Хорватии и лей Румынии) упали и к наднациональному евро.

Из стран СНГ, кроме гривны и лари, в декабре внизу курсового рейтинга оказался и манат Азербайджана. В остальных странах СНГ национальные валюты выросли к доллару, поддерживаемые сильнейшим ростом ₽-рубля в этом месяце.

За 2016-й год

Доллар

Благодаря укреплению в последние 3 месяца доллар в конце года стал стоить дороже, чем в его начале, на 3,58%: USDX начинал год с 98.75 пунктов, а сейчас (конец декабря) – 102.29 пунктов. У доллара 4 первых месяца (январь-апрель) года был тренд на ослабление, который закончился “дном” - минимумом года на отметке 92.62 пунктов (2 мая). После этого доллар 3 месяца (май-июль) рос, затем 2 месяца (август-сентябрь) был стабилен, и вот, с октября вновь пошел в рост, в ноябре превысив уровень начала года, а в декабре обновив максимум среднедневного значения USDX этого года - 103,24 пунктов, 28 декабря. Он же – максимум за 13 лет.

Нефть

После падения в начале этого года стоимости нефти до многолетнего минимума (20-го января: ниже 28 $/бар. по сорту «Brent») «черное золото» стало постепенно восстанавливать свою цену, а с помощью решения стран-членов ОПЕК об ограничении добычи и экспорта, нефть в конце года поднялась в цене до уровня середины 2015-го, почти до 57 $/бар.

В течение 2016-го года было несколько периодов заметного падения, самый значительный из которых был в июле, когда нефть упала ниже 42 $/бар. (2-го августа), а также в середине отчетного ноября (до 44,4 $/бар.). И все же по итогам года нефть подорожала почти на 20 $/бар., на 52,4%, а с момента достижения ценового дна (менее 28 $/бар. 20-го января) – в 2 раза, на 30 $/бар. (все - по сорту «Brent»).

Динамика валют стран СНГ и Восточной Европы с начала 2016-го года

Белорусский рубль еще в ноябре перестал быть аутсайдером ближайшего восточноевропейского зарубежья, когда он 10 месяцев подряд был валютой наибольшего падения с начала года за счет глубокой (почти на 20%) девальвации в январе-феврале. С ноября им стал польский злотый, сильно упавший в последние месяцы, вплоть до обновления исторического минимума (20-го декабря - 4,2493 zl/$, 2016-й же год начинался с 3,9011 zl/$), а с декабря – грузинский лари (несмотря на то, что лари по итогам первых 5-ти месяцев 20-го был лидером укрепления).

Кроме того, в декабре по степени обесценения относительно начала года Br-рубль обошла и украинская гривна, упавшая к доллару в этом месяце больше других валют стран СНГ и Восточной Европы. Сам Br-рубль, поддерживаемый сильным укреплением ₽-рубля на фоне дорожающей нефти, после январско-февральской девальвации почти восстановился за 10 месяцев, не добрав 5,5% до полного возвращения своей стоимости по доллару в начале года, а по евро – лишь 0,7%.

Из валют ближайших стран лишь Rr-рубль и ₸-тенге сейчас стоят дороже, чем в начале года. Относительно мало ослаб за 2016-й год к доллару и молдавский лей, а к евро он даже вырос.

Украинская ₴-гривна (если за «точку отсчета» брать курс «черного рынка» - 25,7 ₴/$ - реальный рыночный курс доллара в начале 2016-го, а за «конечную точку» 2016-го - интегральный курс 27,5 ₴/$, соединяющий в себе различные (заметно различающиеся) курсы - межбанковский (официальный) и рыночный наличный: в стране до сих пор действуют административные ограничения , из-за чего нет единого свободного валютного рынка) за год подешевела по доллару на 7%, как и польский злотый.

Лидером по проценту укрепления к доллару за 2016-й год среди валют стран СНГ и Восточной Европы стал ₽-рубль, резко поднявшийся в конце года на подорожавшей нефти; 2-е место – у сома Кыргызстана (это единственная страна Средней Азии из зависимых от переводов из России денег «гастарбайтеров», где курс национальной валюты вырос, несмотря на падение объемов этих переводов в $-эквиваленте); 3-е – у ₸-тенге Казахстана.

Из стран ЕС сильней других окрепли к доллару за 2016-й год куна Хорватии и форинт Венгрии, а ослаб – злотый Польши. Евро в этом году упал к доллару на 3,3%.

Аутсайдер курсового рейтинга 2016-го - сум Узбекистана, который подешевел к доллару за период с начала года больше всех остальных валют региона – на 17,5% (по курсу «черного рынка»: в этой стране нет легального рынка со свободным курсообразованием, а по официальному курсу валюту купить невозможно).

В тройке аутсайдеров года также – манат Азербайджана, никак не оправившийся от падения цен на нефть, достигших минимума в начале 2016-го, и лари Грузии, обвалившийся в последних месяцах года.

С начала 2014-го года

В 2014-ом году произошли наиболее существенные политические, геополитические (связанные с ситуацией в Украине и вокруг нее) и, последовавшие вслед за ними, финансово-экономические изменения глобального характера, которые очень сильно повлияли на курсовую динамику региональных и мировых валют, а также на цены большинства биржевых товаров мировых торговых площадок, в том числе на главный товар - нефть.

Доллар

Сильнейшие изменения начались в середине 2014-го со стратегического укрепления доллара на мировых рынках: индекс доллара USDX поднялся с 80 пунктов в конце июня того года до 100 пунктов всего лишь за 8 месяцев (достигнутый пик – 100.72 пункта, середина марта 2015-го).

Потом индекс целый год колебался, главным образом, в диапазоне 95-99 пунктов. Но в конце апреля – начале мая 2016-го USDX упал до 92.62 - минимума с января 2015-го, и после этого нисходящая января-апреля 2016-го динамика сменилась вновь на тенденцию роста с мая, которая длится уже 7 месяцев. В середине ноября индекс преодолел пиковое значение, достигнутое в период роста (вышеуказанные 100.72 пунктов), а в конце декабря обновил максимум 13-летней давности (103,24 пунктов, 28 декабря).

За 3 года, с начала 2014-го по конец 2016-го, USDX вырос на 27,6%. Исторический минимум индекса - 70 пунктов (март 2008-го), а исторически рекордное значение – 148 пунктов (начало 1985-го).

Нефть

Одновременно с укреплением доллара в 2014-15 гг. дешевела нефть. Падение нефтяных цен началось с конца июня 2014-го и длилось 7 месяцев (до середины января 2015-го). За это время “Brent” подешевел с почти 115 $/бар. до 47 $/бар. После длившегося 5 месяцев «отскока», когда цена нефть превысила 65 $/бар., 2-я стадия удешевления нефти опустила цену «черного золота» ниже 30 $/бар. (середина января 2016-го). Затем - новое, более длительное (на сегодня уже 12 месяцев) ценовое восстановление, поднявшее нефть к 57 $/бар. в конце 2016-го.

Динамика курсов валют за период с начала 2014-го года

С начала 2014-го года из валют соседних с Беларусью государств меньше всего ослаб к доллару наднациональный евро. Больше других (и больше всех валют стран СНГ и Восточной Европы) обесценилась гривна. Динамика валют стран ТС - Br-рубля, ₽-рубля и ₸-тенге – очень близка уже более года, и ослабли эти валюты примерно одинаково (правда, ₽-рубль под конец несколько «оторвался» на выросшей в цене нефти).

Изменение курсов валют стран СНГ и Восточной Европы за период с начала 2014-го года

С начала 2014-го года, до событий в Украине, резко изменивших развитие не только восточно-европейского региона, но и повлиявших на ситуацию в мире, в том числе в финансовом секторе, больше всех ослабла именно украинская ₴-гривна (в 3,40 раз), территория хождения которой и была дестабилизирована.

В Узбекистане доллар можно приобрести лишь нелегально на “черном рынке”. За 3 года узбекский сум ослаб по доллару в 2,35 раз – второй результат с конца.

Из-за падения цен на нефть за этот период почти в 2 раза (со 110 $/бар. в начале 2014-го до 57 $/бар. в конце 2016-го, по сорту «Brent») ослабли валюты стран, зависящих от экспорта нефти: манат Азербайджана (в 2,26 раз), ₸-тенге Казахстана (в 2,16 раз), и ₽-рубль России (на 85,7%). Br-рубль Беларуси, которая зависит от экспорта нефтепродуктов из российской нефти, да и в целом от России, стал слабей за это время в 2,06 раз.

Валюты стран СНГ - в нижней части рейтинга стабильности за этот период (кроме армянского драма, который, наоборот, занял верхнюю строчку, ослабев на наименьший процент). Из европейских национальных валют стран ЕС лучше других чувствовали себя крона Чехии и куна Хорватии, хуже – венгерский форинт и польский злотый (злотый опустился в аутсайдеры в ЕС за счет падения в последние 2 месяца, обновив свой исторический минимум).

С середины 2008-го года

Период стабильного роста 00-х закончился с наступлением мирового экономического кризиса, который начался во 2-й половине 2008-го года. За этот кризисный период резко ослабли валюты большинства стран СНГ и Восточной Европы, в том числе и евро, а доллар сильно вырос: курс пары доллар/евро в конце июня 2008-го был 1,576 $/€, а через 2 года, в конце июня 2010-го уже 1,227 $/€, индекс доллара USDX в середине 2008-го был ниже 73-х пунктов, а через 2 года превысил 86 пунктов. Затем несколько лет существовала относительная стабильность, которая в 2014-м закончилась снова резким удорожание доллара, ослаблением евро и национальных валют и кратным падением нефти.

С тех пор прошло почти 8,5 лет (с конца июня 2008-го по конец 2016-го), и больше других за это время девальвировался Br-рубль: доллар в Беларуси за это время подорожал в 9,22 раз. Когда как в Украине в 5,81 раз, в Узбекистане в 4,79 раз, в Казахстане в 2,76 раз, в России в 2,59 раз.

К евро доллар вырос на 49,5% - эта европейская валюта ослабла к доллару меньше других валют в регионе. Из стран СНГ наименее упавшими к доллару за этот период оказались валюты Южного Кавказа –драм Армении и лари Грузии.