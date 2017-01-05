Первые выходные 2017-го будут холодными и снежными — синоптики обещают местами заморозки до —32 градусов! В такую погоду из дома выходить не очень хочется, но мы все равно попытаемся вас убедить выбраться на одно из интересных мероприятий выходных. Внимание — традиционный обзор Sputnik с афишей самых лучших событий на 7 и 8 января.

Рождественский Фестиваль семьи

Всей семьей 7 января можно выбраться в столичный парк Горького — здесь пройдет фестиваль в честь Рождества. Для гостей мероприятия обещают насыщенную программу: здесь будет Рождественский городок, возможность сделать фотографии с библейскими персонажами, посмотреть театрализованное представление и, конечно, поучаствовать в разных конкурсах и играх.



© Sputnik / Виктор Толочко Парк Горького зимой

Участие в фестивале совершенно бесплатное, а бонусом здесь будет бесплатный согревающий чай. Начало мероприятия в парке Горького в 13:00.

Новогодняя ярмарка чудес

В Белгосфилармонии и в субботу, и в воскресенье пройдет программа "Новогодняя ярмарка чудес". Авторы обещают настоящую музыкальную сказку для детей, на которой юные зрители точно не будут скачать. Автором и постановщиком проекта стала Татьяна Можар, композитором выступил Владимир Савчик, а балетмейстером Марина Филатова.



© Фото: Централ Партнершип Кино в январе: пять самых интересных фильмов

Начинаться мероприятие будет в 11:00 в Белгосфилармонии. В субботу будет два показа — второй назначен на 14:00.

Сьвяты Вечар 2000

Вечером в субботу в "Доме картин" со специальным рождественским концертом выступят белорусские музыканты Лявон Вольский, Дмитрий Войтюшкевич, Александр Помидоров (он же — ведущий радио Sputnik Беларусь Александр Кривошеев) и другие артисты. Начнется выступление в 20:30, вход стоит 20 рублей.

Зрителям концерта обещают полное погружение в атмосферу вечера, отличную музыку и много других радостных вещей.

Спектакль "Фінт-Круазэ"

Белорусский комедийный спектакль — и, более того, одна из лучших постановок в Беларуси сегодня. Режиссером "Финт-Круазе" выступила Светлана Науменко, а премьера состоялась еще в 2014-м году. С тех пор на сцене Республиканского театра белорусской драматургии постановка идет более чем успешно.

В ближайшее время посмотреть спектакль можно будет в РТБД 8 января, начало постановки — в 19:00.

Фильм "Рождество, опять"

Автора фильма — 30-летнего Чарльза Покела — называют "бруклинским Чеховым". В центре сюжета фильма "Рождество, опять" — одинокий продавец рождественских елей Ноэл из Бруклина. А потом он встречает девушку… Здесь все и начинается.

"Рождество, опять" — участник-фестиваля "Сандэнс" и номинант других престижных премий. Фильм показывать будут всех выходные в столичном кинотеатре "Ракета".