|
Выходные в Минске: куда пойти 7-8 января
06.01.2017 13:00 — Разное | Sputnik Беларусь
Первые выходные 2017-го будут холодными и снежными — синоптики обещают местами заморозки до —32 градусов! В такую погоду из дома выходить не очень хочется, но мы все равно попытаемся вас убедить выбраться на одно из интересных мероприятий выходных. Внимание — традиционный обзор Sputnik с афишей самых лучших событий на 7 и 8 января.
Рождественский Фестиваль семьи
Всей семьей 7 января можно выбраться в столичный парк Горького — здесь пройдет фестиваль в честь Рождества. Для гостей мероприятия обещают насыщенную программу: здесь будет Рождественский городок, возможность сделать фотографии с библейскими персонажами, посмотреть театрализованное представление и, конечно, поучаствовать в разных конкурсах и играх.
© Sputnik / Виктор Толочко
Парк Горького зимой
Участие в фестивале совершенно бесплатное, а бонусом здесь будет бесплатный согревающий чай. Начало мероприятия в парке Горького в 13:00.
Новогодняя ярмарка чудес
В Белгосфилармонии и в субботу, и в воскресенье пройдет программа "Новогодняя ярмарка чудес". Авторы обещают настоящую музыкальную сказку для детей, на которой юные зрители точно не будут скачать. Автором и постановщиком проекта стала Татьяна Можар, композитором выступил Владимир Савчик, а балетмейстером Марина Филатова.
© Фото: Централ Партнершип
Начинаться мероприятие будет в 11:00 в Белгосфилармонии. В субботу будет два показа — второй назначен на 14:00.
Сьвяты Вечар 2000
Вечером в субботу в "Доме картин" со специальным рождественским концертом выступят белорусские музыканты Лявон Вольский, Дмитрий Войтюшкевич, Александр Помидоров (он же — ведущий радио Sputnik Беларусь Александр Кривошеев) и другие артисты. Начнется выступление в 20:30, вход стоит 20 рублей.
Зрителям концерта обещают полное погружение в атмосферу вечера, отличную музыку и много других радостных вещей.
Спектакль "Фінт-Круазэ"
Белорусский комедийный спектакль — и, более того, одна из лучших постановок в Беларуси сегодня. Режиссером "Финт-Круазе" выступила Светлана Науменко, а премьера состоялась еще в 2014-м году. С тех пор на сцене Республиканского театра белорусской драматургии постановка идет более чем успешно.
В ближайшее время посмотреть спектакль можно будет в РТБД 8 января, начало постановки — в 19:00.
Фильм "Рождество, опять"
Автора фильма — 30-летнего Чарльза Покела — называют "бруклинским Чеховым". В центре сюжета фильма "Рождество, опять" — одинокий продавец рождественских елей Ноэл из Бруклина. А потом он встречает девушку… Здесь все и начинается.
"Рождество, опять" — участник-фестиваля "Сандэнс" и номинант других престижных премий. Фильм показывать будут всех выходные в столичном кинотеатре "Ракета".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Изумительный фильм про Рождество, детское представление, фестиваль и специальный концерт - вам будет где согреться в холодные выходные.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии