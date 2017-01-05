Расследование убийства игуменьи Василиссы продолжается: в Свято-Ксениевском женском монастыре в деревне Барань Борисовского района сейчас работают сотрудники Следственного комитета.

О трагедии в православном монастыре в эфире радио Sputnik Беларусь рассказал председатель синодального информационного отдела Белорусской православной церкви протоиерей Сергий Лепин.

" Настоятельница монастыря игуменья Василиcса была убита одной из паломниц, а не послушницей, как сообщалось ранее. Судя по всему, убийство произошло после вечернего богослужения. Есть основания считать, что паломница была не вполне здорова", — сообщил Sputnik отец Сергий Лепин.

По информации монастыря, настоятельница Василисса приехала в Беларусь из Украины, была прихожанкой Петро-Павловского собора в Минске, после образования сестричества при соборе стала сестрой милосердия. В 2001 году была послушницей в Свято-Елисаветинском женском монастыре, затем приняла постриг. С 2004 года по благословению Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси — была настоятельницей Свято-Ксениевского женского монастыря в деревне Барань Борисовского района.

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