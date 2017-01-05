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МЧС и Красный Крест: уроки выживания в мороз

06.01.2017 12:10 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В беседе с ведущим радио Sputnik Беларусь Александром Кривошеевым помощник министра по чрезвычайным ситуациям Виталий Новицкий и руководитель отдела по реагированию на ЧС и розыску Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Русаков дали рекомендации, как с наименьшим ущербом для здоровья пережить приход морозов.

МЧС и Красный Крест: уроки выживания в мороз
© Sputnik / Виктор Толочко
МЧС и Красный крест о том, как мы переживем морозы и снегопады

Виталий Новицкий рассказал о мобильном приложении МЧС Беларуси "Помощь рядом", которое доступно для всех обладателей смартфонов и планшетов с операционной системой Android.

"В приложении есть интерактивная карта неблагоприятных явлений — это совместный проект МЧС и Белорусского общества Красного Креста. Все неблагоприятные явления оперативно размещаются на этой карте с рекомендациями для пользователей, как действовать в той или иной ситуации", — рассказал Виталий Новицкий на радио Sputnik.

Собеседники в студии Sputnik сошлись во мнении о том, что лучшим советом для граждан с приходом морозов будет совет по-возможности оставаться дома и внимательно следить за электроприборами и печным отоплением.

"Если необходимость выйти из дома все-же есть, лучше это делать в сопровождении и обращать внимание на людей вокруг. Например, если кто-то в мороз застыл на лавочке, лучше подойди и спросить, что случилось", — отметил Дмитрий Русаков в студии Sputnik.

По рекомендациям специалистов, при  выходе из дома в мороз ни в коем случае нельзя употреблять алкоголь "для согрева", одежда должна быть теплой и многослойной, чтобы обеспечивать сохранение тепла.

В настоящее время в связи с морозами и снегопадами в повышенную готовность приведены все диспетчерские службы и аварийные бригады республики, руководители объектов должны внимательно следить за порядком на своей территории.

Помогать белорусам будет в эти морозные Красный крест: его сотрудники готовят палатки с обогревом, также волонтеры смогут оказать помощь пострадавшим в любой ситуации, в том числе водителям, застрявшим на дорогах в заглохших автомобилях.

Полную версию беседы с представителями МЧС и Красного Креста о правилах поведения в мороз слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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