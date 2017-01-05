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Реконструкцию старинного парка в усадьбе Огинского начнут в этом году

06.01.2017 13:05 — Разное | Tut.by  
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Реконструкцию старинного парка и озера усадьбы Огинского Залесье начнут в 2017 году, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Сморгонском райисполкоме.

Подготовлены необходимые документы для разработки проектно-сметной документации по реконструкции парка и озера, которые являются объектами историко-культурного наследия.


«Проекты будут изготовлены к теплому времени года, после чего начнутся строительные работы. Научным руководителем является архитектор Людмила Иванова, которая также автор проекта реставрации самой усадьбы», — сообщила начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Татьяна Ражева.

Определены основные направления реконструкции. Запланирован комплекс мелиоративных работ, предстоит произвести очистку ложа озера. Необходимо отремонтировать два гидротехнических сооружения. Над дамбами находятся два мостика — металлический и из бетонных плит. Планируется провести их реконструкцию с реставрацией в более дворцовом стиле. Кроме этого, есть идея по возрождению еще одного утраченного моста к островку в центре озера. Этот мостик и две прогуливающиеся по нему дамы изображены на сохранившейся гравюре Леонарда Ходьки 1822 года.

«Приступить к комплексу работ по мелиорации можно уже сейчас, есть необходимая документация, однако решено все-таки подождать всего проекта и приступать к работам в комплексе», — пояснила специалист.

Что касается парка, то его реконструкция будет производиться пусковыми комплексами. Парковый комплекс Северных Афин, как называли Залесье, включал в себя два парка — английский пейзажный и регулярный французский. «Начнем с реконструкции пейзажного парка. В нем восстановят аллею через фруктовый сад, дорожки, малые архитектурные формы, скамьи и мостики», — рассказала Татьяна Ражева. В парке также вновь появятся клумбы с кустарниками и цветами. Ведь Михаил Клеофас любил цветы и, увидев какое-то новое растение во время своих путешествий, просил садовника посадить такое же в собственном саду. Следующим этапом станет обустройство регулярного французского парка в форме прямоугольника с геометрическими узорами из газонов, кустарников и невысоких деревьев. Этот парк композиционно был неразрывно связан с самим дворцом и находился по дороге к нему, создавая эффектную визуальную структуру.

Одновременно ведется работа с инвесторами, которые могут принять участие в завершении реконструкции важной историко-культурной достопримечательности региона.

Усадьба в Залесье принадлежала Огинским с ХVIII века. Франтишек Ксаверий Огинский, кухмистр ВКЛ, подарил ее в 1802 году племяннику Михаилу Клеофасу. С новым хозяином имение получило и совершенно новый внешний облик. В усадьбе, построенной по своему вкусу, композитор вместе с женой и детьми провел самые плодотворные годы жизни. Усадьба Залесье отреставрирована в 2014 году. Открытый в ней музей-усадьба стал популярным туристическим объектом.

 
 
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