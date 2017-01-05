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Бульдозер увидел за секунду до удара: водитель маршрутки о ДТП под Ушачами
Водитель маршрутного такси, которое попало в жуткую аварию в Ушачском районе, рассказал в программе «Новости 24 часа» на
Напомним, ДТП произошло 5 января, около 06.00,
Следователи установили, что маршрутное такси Mercedes Sprinter двигалось в направлении Минска, а навстречу ему ехал МАЗ, перевозивший бульдозер. При встречном разъезде маршрутное такси по касательной зацепилось за отвалы бульдозера, которые выступали за габариты платформы.
В результате ДТП 28-летний пассажир маршрутного такси умер при доставлении в больницу. Еще девять человек были госпитализированы. За жизни двоих из них врачи борются до сих пор.
— У обоих пациентов наличие не одной травмы, а множественные травмы. Одна женщина прооперирована. Состояние ее недостаточно стабильно, чтобы говорить о каких-то прогнозах. Мы делаем все, что возможно, — рассказал главный врач Ушачской центральной районной больницы Сергей Моисеев.
В ГАИ
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В этой жуткой аварии один человек погиб, еще девятерым понадобилась помощь медиков. За жизнь двоих из них борются врачи.
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