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Бульдозер увидел за секунду до удара: водитель маршрутки о ДТП под Ушачами

06.01.2017 12:58 — Разное | Tut.by  
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Водитель маршрутного такси, которое попало в жуткую аварию в Ушачском районе, рассказал в программе «Новости 24 часа» на СТВ, что «бульдозер увидел буквально за секунду до удара». В этом ДТП один человек погиб, еще девятерым понадобилась помощь медиков. За жизнь двоих из них борются врачи.

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Видео: СТВ

Напомним, ДТП произошло 5 января, около 06.00, на 29-м километре трассы Р46 Лепель — Полоцк — граница Российской Федерации.

Следователи установили, что маршрутное такси Mercedes Sprinter двигалось в направлении Минска, а навстречу ему ехал МАЗ, перевозивший бульдозер. При встречном разъезде маршрутное такси по касательной зацепилось за отвалы бульдозера, которые выступали за габариты платформы.


Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома

В результате ДТП 28-летний пассажир маршрутного такси умер при доставлении в больницу. Еще девять человек были госпитализированы. За жизни двоих из них врачи борются до сих пор.

— У обоих пациентов наличие не одной травмы, а множественные травмы. Одна женщина прооперирована. Состояние ее недостаточно стабильно, чтобы говорить о каких-то прогнозах. Мы делаем все, что возможно, — рассказал главный врач Ушачской центральной районной больницы Сергей Моисеев.


Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома

В ГАИ рассказали, что бульдозер перевозился с нарушениями: в темное время суток, что запрещено, и без соответствующего разрешения. Также было установлено, что отвал не был обозначен и выступал за пределы трала на большее расстояние, чем разрешено ПДД.

 
Теги: Минск
 
 
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В этой жуткой аварии один человек погиб, еще девятерым понадобилась помощь медиков. За жизнь двоих из них борются врачи.

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