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В Минском районе лоб в лоб столкнулись Dodge и KIA

06.01.2017 13:12 — Разное | Tut.by  
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Dodge и KIA столкнулись лоб в лоб в Минском районе, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ УВД Минского райисполкома Екатерина Сильченко.


Авария произошла вечером 5 января на дороге Тарасово — Ратомка вблизи деревни Тарасово. Водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем KIA Rio, двигалась в направлении трассы Минск — Гродно, не справилась с управлением, допустила занос автомобиля, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Dodge Grand Caravan под управлением водителя 1984 года рождения.


В результате ДТП пассажир автомобиля KIA 1988 года рождения получила телесные повреждения и госпитализирована в реанимационное отделение больницы.

Проезжая часть была занесена снегом, но обработана песко-соляной смесью. Оба автомобиля на зимней резине. Водители были пристегнуты ремнем безопасности, пассажир на заднем пассажирском сиденье пристегнут не был.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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