Dodge и KIA столкнулись лоб в лоб в Минском районе, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ УВД Минского райисполкома Екатерина Сильченко.





Авария произошла вечером 5 января на дороге Тарасово — Ратомка вблизи деревни Тарасово. Водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем KIA Rio, двигалась в направлении трассы Минск — Гродно, не справилась с управлением, допустила занос автомобиля, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Dodge Grand Caravan под управлением водителя 1984 года рождения.





В результате ДТП пассажир автомобиля KIA 1988 года рождения получила телесные повреждения и госпитализирована в реанимационное отделение больницы.

Проезжая часть была занесена снегом, но обработана песко-соляной смесью. Оба автомобиля на зимней резине. Водители были пристегнуты ремнем безопасности, пассажир на заднем пассажирском сиденье пристегнут не был.