Генеральной прокуратурой проведена проверка исполнения в КУП «УКС Мингорисполкома» (далее — предприятие) требований антикоррупционного и иного законодательства. Об этом говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

Анализ результатов проверки свидетельствует об отсутствии со стороны руководства предприятия надлежащей координации деятельности по противодействию коррупции, а также об имеющихся недостатках и упущениях в работе в данном направлении.

Генпрокуратура выявила, что организация деятельности комиссии по противодействию коррупции (далее — комиссия) предприятия не соответствует требованиям Типового положения о комиссии, поскольку предусматривает иной порядок формирования ее состава. В 2016 году проведены всего 4 заседания, ее работа носит формальный характер. Отсутствует взаимодействие с государственными и иными органами, осуществляющими борьбу с коррупцией, а также не ведется учет коррупционных преступлений и правонарушений.

Вместе с тем в отношении должностных лиц некоторых дочерних предприятий КУП «УКС Мингорисполкома» возбуждались уголовные дела о коррупционных преступлениях (КУП «УКС Фрунзенского района г. Минска», КУП «УКС Первомайского района г. Минска»), а также проводились многочисленные проверки в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством в отношении должностных лиц. Однако причины и условия, повлекшие уголовное преследование работников, на заседании комиссии не рассматривались, меры по недопущению их впредь не разрабатывались.

Проведенной прокуратурой проверкой установлены факты бесхозяйственности, отсутствия должного контроля за хранением и рациональным использованием материальных ресурсов, денежных средств, в том числе при выдаче займов работникам.

К примеру, потребительские займы выдавались без представления документов об их целевом назначении либо по документам, не имеющим отношения к выданным займам. Кроме того, был выдан займ на строительство жилья работнице предприятия, которая не являлась лицом, признанным в установленном порядке нуждающимся в улучшении жилищных условий.

При выдаче займов на строительство жилья выявлены иные системные нарушения, факты небрежного и халатного отношения должностных лиц предприятия к исполнению своих служебных обязанностей.

Допущены нарушения при исполнении договоров долевого строительства жилья, выразившиеся в несоблюдении сроков внесения платежей (первоначального взноса, ежемесячных платежей, окончательного расчета), неприменении к отдельным лицам штрафных санкций.

Установленные в ходе проверки нарушения стали следствием ненадлежащего исполнения антикоррупционного и иного законодательства, а также служебных обязанностей работниками отдела кадров, некоторыми должностными лицами предприятия и его структурных подразделений, отсутствия действенного механизма контроля за эффективностью их деятельности и системного подхода при осуществлении деятельности по предупреждению коррупции.

По результатам проверки Генеральной прокуратурой директору КУП «УКС Мингорисполкома» внесено представление, в котором потребовано принять исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений законодательства о борьбе с коррупцией и недопущению их в дальнейшем.

В частности, упорядочить процедуру выдачи займов предприятия, контроля за их целевым использованием, предоставлением отчетов об использовании заемных средств, определив ответственных за это лиц.

Организовать надлежащую работу КУП «УКС Мингорисполкома» по профилактике коррупционных правонарушений, контроль за соблюдением требований законодательства о борьбе с коррупцией, а также работу кадровой службы и комиссии по противодействию коррупции.

Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц КУП «УКС Мингорисполкома», виновных в ненадлежащей организации работы по противодействию коррупции, выдаче займов, а также совершении правонарушений, создающих условия для коррупции.

Привести локальные нормативные акты предприятия в соответствие с действующим законодательством.

Взыскать неосновательно полученные денежные средства по займам, проценты за их пользование и пени за нарушение сроков исполнения обязательств по договорам долевого строительства жилья.