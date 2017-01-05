Национальная академия наук Беларуси приступит в 2017 году к изготовлению Белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли высокого разрешения — БКА-2. Об этом сообщил сегодня руководитель аппарата НАН Беларуси академик Петр Витязь во время презентации Года науки в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА .



Запуск ракеты со спутником на орбиту

«За последние два года в Беларуси появилась новая отрасль науки — космические исследования. Для этого у нас создана система дистанционного зондирования Земли, есть свой спутник. Сейчас мы работаем над созданием нового спутника дистанционного зондирования с разрешением 0,5 м, наша задача в этом году — начать его изготовление. Мы уже проработали технические требования, подписали необходимые договоры», — сказал Петр Витязь.

Ранее сообщалось , что белорусский космический аппарат БКА-2 планируется запустить в космос в 2019 году. Процесс создания аппарата требует 3−4 года, работа по аппарату началась в 2016 году.

Аппарат БКА-1 отправился в космос в 2012 году. За первые три года в космосе аппарат заработал 47 миллионов долларов.