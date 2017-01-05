Белорусские ученые разработали бронежилет высокого класса защиты против винтовочных пуль. Об этом сообщил академик-секретарь отделения физико-технических наук НАН Беларуси Александр Ласковнев во время презентации Года науки в Беларуси, передает БЕЛТА.



Фото: armortrade.ru. Изображение носит иллюстративный характер.

«Ученые нашего отделения участвуют во многих исследованиях и начинаниях, в том числе и в борьбе с терроризмом. В следующем году нами будет предложена технология конструкции бронежилета высокого класса защиты против винтовочных пуль с термоупрочненными сердечниками. То есть наш бронежилет будет противостоять очень мощному оружию», — пояснил Александр Ласковнев.