﻿ Белорусские ученые разработали бронежилет высокого класса защиты. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Белорусские ученые разработали бронежилет высокого класса защиты

06.01.2017 13:21 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Белорусские ученые разработали бронежилет высокого класса защиты против винтовочных пуль. Об этом сообщил академик-секретарь отделения физико-технических наук НАН Беларуси Александр Ласковнев во время презентации Года науки в Беларуси, передает БЕЛТА.


Фото: armortrade.ru. Изображение носит иллюстративный характер.

«Ученые нашего отделения участвуют во многих исследованиях и начинаниях, в том числе и в борьбе с терроризмом. В следующем году нами будет предложена технология конструкции бронежилета высокого класса защиты против винтовочных пуль с термоупрочненными сердечниками. То есть наш бронежилет будет противостоять очень мощному оружию», — пояснил Александр Ласковнев.

Читайте также:

Ученые локализовали источник «инопланетного» сигнала

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Минском районе лоб в лоб столкнулись Dodge и KIA
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.01.2017
Белорусская военная газета
06.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика