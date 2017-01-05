Определены три звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги .



Сборная США — победитель молодежного чемпионата мира-2016/17. Фото: worldjunior2017.com

Третьей звездой стал форвард «Нэшвилл Предаторз» Колтон Сиссонс, на счету кторого хет-трик в ворота «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:1).

Второй звездой назван форвард «Эдмонтон Ойлерз» Патрик Марун с хет-триком в ворота «Бостон Брюинз» (4:3).

Это первый хет-трик Маруна в карьере в НХЛ. Он забросил по шайбе в каждом из периодов, в том числе и четвертую, ставшую победной. Благодаря этому 28-летний хоккеист установил новый личный рекорд по голам за сезон — 14. Кроме того, в первом периоде при сете 1:0 он подрался с двухметровым капитаном «Брюинз» Здено Харой.

Первой звездой дня названа молодежная сборная США, выигравшая финальный матч МЧМ-2017 у сборной Канады (5:4 Б). Решающий буллит забросил проспект «Анахайм Дакс» Трой Терри.