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Молодежная сборная США признана первой звездой дня в НХЛ

06.01.2017 13:30 — Разное | Tut.by  
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Определены три звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.


Сборная США — победитель молодежного чемпионата мира-2016/17. Фото: worldjunior2017.com

Третьей звездой стал форвард «Нэшвилл Предаторз» Колтон Сиссонс, на счету кторого хет-трик в ворота «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:1).

Второй звездой назван форвард «Эдмонтон Ойлерз» Патрик Марун с хет-триком в ворота «Бостон Брюинз» (4:3).

Это первый хет-трик Маруна в карьере в НХЛ. Он забросил по шайбе в каждом из периодов, в том числе и четвертую, ставшую победной. Благодаря этому 28-летний хоккеист установил новый личный рекорд по голам за сезон — 14. Кроме того, в первом периоде при сете 1:0 он подрался с двухметровым капитаном «Брюинз» Здено Харой.

Первой звездой дня названа молодежная сборная США, выигравшая финальный матч МЧМ-2017 у сборной Канады (5:4 Б). Решающий буллит забросил проспект «Анахайм Дакс» Трой Терри.

 
 
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Определены три звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

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