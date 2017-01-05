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Молодежная сборная США признана первой звездой дня в НХЛ
Определены три звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата
Третьей звездой стал форвард «Нэшвилл Предаторз» Колтон Сиссонс, на счету кторого хет-трик в ворота «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:1).
Второй звездой назван форвард «Эдмонтон Ойлерз» Патрик Марун с хет-триком в ворота «Бостон Брюинз» (4:3).
Это первый хет-трик Маруна в карьере в НХЛ. Он забросил по шайбе в каждом из периодов, в том числе и четвертую, ставшую победной. Благодаря этому 28-летний хоккеист установил новый личный рекорд по голам за сезон — 14. Кроме того, в первом периоде при сете 1:0 он
Первой звездой дня названа молодежная сборная США, выигравшая
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Определены три звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
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