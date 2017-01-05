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Четырехквартирный дом сгорел в Полоцке

06.01.2017 13:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Возгорание произошло 5 января около 22:40 в доме, расположенном на переулке Юбилейный. В результате пожара, по информации МЧС, никто не пострадал, в доме повреждены кровля, потолочное перекрытие на всей площади – помещение для проживания людей стало непригодным.

В качестве причины возникновения пожара предварительно рассматривается нарушение правил эксплуатации отопительных приборов.

 
 
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Жилой дом с четырьмя квартирами сгорел в Полоцке. Смотрите на видео кадры с места ночного пожара в районном центре.

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