Мингорсовет утвердил перечень мер социальной поддержки жителям столицы на 2017 год. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале и начал действовать с 1 января этого года. FINANCE.TUT.BY выбрал основные льготы, которые полагаются минчанам.
Эти деньги выделяются из городского бюджета, поэтому льготы касаются только тех, кто официально зарегистрирован в Минске. Объем помощи меняется каждый год и зависит от возможностей местной казны. Например, до 2010 года в столице платили дополнительное пособие на детей до года, в народе его прозвали «на памперсы», в других регионах такого вида поддержки не было.
Важно! В большинстве случаев помощь не предоставляется автоматически, чтобы ее получить, необходимо написать заявление и приложить к нему необходимые документы (подробно они указаны в тексте решения Мингорсовета).
Проезд для школьников
Кроме того, в этом году норму о бесплатном проезде школьников прописали отдельным документом — теперь льгота будет бессрочной. Но в итоге платить за проезд во всех видах транспорта не нужно как столичным школьникам, так и тем, кто живет в Минском районе и ездит на учебу в Минск.
В последнем случае льгота будет касаться и проезда в пригородном автомобильном транспорте с 1 сентября по 30 июня.
Доплаты к пенсиям
Выплачиваются раз в месяц, размер доплаты меняется вслед за нормативом, к которому они привязаны. Выплаты, как правило, касаются тех, кто получает пенсии в органах соцзащиты.
Кому положено
Сколько положено
ветераны ВОВ (в том числе инвалиды ВОВ), неработающие инвалиды боевых действий
1 минимальная пенсия по возрасту
члены семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших) в годы ВОВ, которые относятся к категории инвалидов, ветеранов и пожилых людей
50% минимальной пенсии по возрасту
матери военнослужащих, погибших (умерших) при исполнении боевых действий в Афганистане, других государствах, где велись боевые действия. Не должны работать или быть зарегистрированы как ИП
1 минимальная пенсия по возрасту
инвалиды 1 и 2 группы
50% минимальной пенсии по возрасту
долгожители в возрасте 95 лет и старше
1 минимальная пенсия по возрасту
Детские выплаты
Если не указано иное, то также выплачиваются раз в месяц.
Кому положено
Сколько положено
дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, которые получают пенсии в органах соцзащиты
150% минимальной пенсии по возрасту
дети из семей, в которых родилась и воспитывается тройня и более детей, до достижения 3 лет
1 базовая на каждого ребенка
бывшие выпускники детских интернатов из числа детей-сирот до достижения 23 лет, обучающиеся в ПТУ, ссузах и вузах
не больше 1 БПМ раз в год
Разовые выплаты
Эти доплаты казна выделяет один раз в год.
Кому положено
Сколько положено
нетрудоспособные родители, супруг (супруга) умерших Героев Советского Союза и полных кавалеров орденов Славы из числа ветеранов, инвалидов, пожилых людей
20 базовых величин
семьи военнослужащих, погибших в Афганистане, других местах боевых действий, члены семей погибших во время трагедии на ст. м. «Немига» и теракта на «Октябрьской» из числа ветеранов, инвалидов, пожилых людей
30 рублей («на цветы»), а также не более 5 БПМ на ремонт памятников
Бесплатное питание, стирка, оздоровление
Если говорить про оздоровление, то это, как правило, доплаты к путевкам в санатории для детей-сирот, многодетных семей, детей — призеров олимпиад и так далее. Кроме того, сохранились в этом году и оплаты расходов на реабилитацию и восстановительное лечение инвалидов-колясочников и некоторых категорий пенсионеров (полный перечень в постановлении).
Кому положено
Что положено
ветераны, инвалиды, пожилые люди, полностью утратившие двигательную активность, состоящие на надомном обслуживании
бесплатная стирка раз в месяц 10 килограммов белья
неработающие, не зарегистрированные в качестве ИП, одиноко проживающие инвалиды 1 и 2 группы, пенсионеры, размер пенсии которых не превышает 120% БПМ
15 талонов в месяц
малообеспеченные и опекунские семьи, многодетные, воспитывающие 3 и более детей до 18 лет, семьи, где один из родителей является инвалидом 1 или 2 группы, дети-инвалиды до 18 лет и некоторые другие категории лиц
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