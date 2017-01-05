Мингорсовет утвердил перечень мер социальной поддержки жителям столицы на 2017 год. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале и начал действовать с 1 января этого года. FINANCE.TUT.BY выбрал основные льготы, которые полагаются минчанам.

Эти деньги выделяются из городского бюджета, поэтому льготы касаются только тех, кто официально зарегистрирован в Минске. Объем помощи меняется каждый год и зависит от возможностей местной казны. Например, до 2010 года в столице платили дополнительное пособие на детей до года, в народе его прозвали «на памперсы», в других регионах такого вида поддержки не было.

Важно! В большинстве случаев помощь не предоставляется автоматически, чтобы ее получить, необходимо написать заявление и приложить к нему необходимые документы (подробно они указаны в тексте решения Мингорсовета).

Проезд для школьников

Кроме того, в этом году норму о бесплатном проезде школьников прописали отдельным документом — теперь льгота будет бессрочной. Но в итоге платить за проезд во всех видах транспорта не нужно как столичным школьникам, так и тем, кто живет в Минском районе и ездит на учебу в Минск.

В последнем случае льгота будет касаться и проезда в пригородном автомобильном транспорте с 1 сентября по 30 июня.

Доплаты к пенсиям

Выплачиваются раз в месяц, размер доплаты меняется вслед за нормативом, к которому они привязаны. Выплаты, как правило, касаются тех, кто получает пенсии в органах соцзащиты.

Кому положено Сколько положено ветераны ВОВ (в том числе инвалиды ВОВ), неработающие инвалиды боевых действий 1 минимальная пенсия по возрасту члены семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших) в годы ВОВ, которые относятся к категории инвалидов, ветеранов и пожилых людей 50% минимальной пенсии по возрасту матери военнослужащих, погибших (умерших) при исполнении боевых действий в Афганистане, других государствах, где велись боевые действия. Не должны работать или быть зарегистрированы как ИП 1 минимальная пенсия по возрасту инвалиды 1 и 2 группы 50% минимальной пенсии по возрасту долгожители в возрасте 95 лет и старше 1 минимальная пенсия по возрасту

Детские выплаты

Если не указано иное, то также выплачиваются раз в месяц.

Кому положено Сколько положено дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, которые получают пенсии в органах соцзащиты 150% минимальной пенсии по возрасту дети из семей, в которых родилась и воспитывается тройня и более детей, до достижения 3 лет 1 базовая на каждого ребенка бывшие выпускники детских интернатов из числа детей-сирот до достижения 23 лет, обучающиеся в ПТУ, ссузах и вузах не больше 1 БПМ раз в год

Разовые выплаты

Эти доплаты казна выделяет один раз в год.

Кому положено Сколько положено нетрудоспособные родители, супруг (супруга) умерших Героев Советского Союза и полных кавалеров орденов Славы из числа ветеранов, инвалидов, пожилых людей 20 базовых величин семьи военнослужащих, погибших в Афганистане, других местах боевых действий, члены семей погибших во время трагедии на ст. м. «Немига» и теракта на «Октябрьской» из числа ветеранов, инвалидов, пожилых людей 30 рублей («на цветы»), а также не более 5 БПМ на ремонт памятников

Бесплатное питание, стирка, оздоровление

Если говорить про оздоровление, то это, как правило, доплаты к путевкам в санатории для детей-сирот, многодетных семей, детей — призеров олимпиад и так далее. Кроме того, сохранились в этом году и оплаты расходов на реабилитацию и восстановительное лечение инвалидов-колясочников и некоторых категорий пенсионеров (полный перечень в постановлении).

Кому положено Что положено ветераны, инвалиды, пожилые люди, полностью утратившие двигательную активность, состоящие на надомном обслуживании бесплатная стирка раз в месяц 10 килограммов белья неработающие, не зарегистрированные в качестве ИП, одиноко проживающие инвалиды 1 и 2 группы, пенсионеры, размер пенсии которых не превышает 120% БПМ 15 талонов в месяц малообеспеченные и опекунские семьи, многодетные, воспитывающие 3 и более детей до 18 лет, семьи, где один из родителей является инвалидом 1 или 2 группы, дети-инвалиды до 18 лет и некоторые другие категории лиц 2,1% базовой к нормам расходов на питание в день