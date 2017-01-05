МАЗ Сергея Вязовича из-за технической неисправности на четвертом спецучастке, стоившей гонщикам около трех часов, опустился на 21-е место в общем зачете и тем самым потерял шанс попасть на пьедестал ралли-рейда. Об этом сообщили в компании velcom, выступившей техническим партнером команды «МАЗ-СПОРТавто».





Четвертый этап оказался тяжелым испытанием для экипажей: впервые гонщиков на одной трассе ожидали не только крутые горные подъемы, но и дюны, более характерные для пустынной местности.

Помимо этого, грузовик, которым управлял Сергей Вязович, столкнулся с серьезными техническими проблемами, из-за которых ему пришлось остановиться — сломался гидроусилитель и потек радиатор. На помощь пришел идущий позади экипаж под управлением Алексея Вишневского. На устранение неполадок ушло более трех часов, после чего МАЗы продолжили гонку и добрались до финиша.





В результате Сергей Вязович закончил этап на 36-м месте, потратив на прохождение спецучастка 8 часов 30 минут. Его отставание от победителя заезда — голландца Жерара де Роя на Iveco — составило почти 3 часа 35 минут. На строчке ниже финишировал Алексей Вишневский, проиграв «летучему голландцу» около 3 часов 44 минут.

В генеральной классификации Сергей Вязович переместился на 21-ую позицию. Лидером гонки стал Дмитрий Сотников, которого мазовский экипаж опередил на предыдущем этапе. Сейчас лидер белорусской команды отстает от него на 3 часа 21 минуты. Алексей Вишневский располагается на 26-м месте и проигрывает камазовскому экипажу 4 часа 27 минут (вместе с 20 минутами штрафного времени, которое начислили организаторы).





МАЗ Александра Василевского в свою очередь прошел спецучасток без серьезных трудностей за 5 часов 48 минут, заняв 16-е место и отстав от победителя этапа на 52 с половиной минуты. В общем зачете он занимает 15-е место и проигрывает лидеру гонки более 69 минут.

Пятый этап «Дакара-2017» пройдет в Боливии и будет включать в себя как опасные горные участки, так и несколько отрезков с дюнами. Протяженность спецучастка составит 438 км. Гонщикам и штурманам предстоит быть максимально внимательными и осторожными — цена ошибки на таких этапах крайне высока.

Кстати, AUTO.TUT.BY проводит конкурс «Сергей покатай». Для участия в конкурсе необходимо прислать на auto@tutby.com (с пометкой «Сергей покатай») интересный вопрос лидеру команды Сергею Вязовичу или рассказать собственную историю внедорожных приключений. По возможности с фото. Члены заводской команды МАЗ сформируют десятку победителей, которые получат первоочередное право общения с гонщиками заводской команды МАЗ, памятные призы из Дакара 2017 и… — смогут протестировать боевой трак МАЗ на полигоне.

На «Дакар» белорусы привезли два обновленных спорткара МАЗ. Гоночные автомобили оснащены 12,5-литровыми моторами мощностью 930 л.с., которые созданы чешской командой Buggyra. Конструкция грузовика стала надежнее, а в салоне появился кондиционер. В автомобили также встроена система круиз-контроля. Экипаж Александра Василевского ведет грузовик предыдущего поколения с агрегатом Тутаевского моторного завода.