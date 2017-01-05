﻿ Send Nudes: пользователи придумывают оригинальные способы попросить у подруг фото в стиле "ню". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Send Nudes: пользователи придумывают оригинальные способы попросить у подруг фото в стиле "ню"

06.01.2017 14:37 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Тренд Send Nudes (Отправь обнаженное фото) стал набирать популярность после того, как один из пользователей Reddit опубликовал оригинальную просьбу к своей девушке отправить ему обнаженную фотографию. Идею подхватили другие реддиторы, начав придумывать собственные послания с просьбой о фотографиях в стиле Ню. Коллекцию таких просьб собрало издание TJournal.

Будьте готовы увидеть эти два слова там, где и представить сложно.

Например, если ты случайно пролил воду:


Совершенно случайно, во время приема пищи:


Решая задачи по математике: 


Разбросав вещи после стирки: 


Присмотревшись к своему смартфону:


За рулем автомобиля:


Иногда сразу и не увидишь: 


Заправляя кровать:


И даже в результатах ЭКГ:


Читайте также:

Фотофакт: как представляли 2017 год советские фантасты

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тренд Send Nudes стал набирать популярность после того, как один из пользователей Reddit опубликовал оригинальную просьбу к своей девушке.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Вход 49 рублей по карману семье айтишника". В Минске открылся парк чудес по казахской франшизе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.01.2017
Белорусская военная газета
06.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика