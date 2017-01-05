Тренд Send Nudes (Отправь обнаженное фото) стал набирать популярность после того, как один из пользователей Reddit опубликовал оригинальную просьбу к своей девушке отправить ему обнаженную фотографию. Идею подхватили другие реддиторы, начав придумывать собственные послания с просьбой о фотографиях в стиле Ню. Коллекцию таких просьб собрало издание TJournal.

Будьте готовы увидеть эти два слова там, где и представить сложно.

Например, если ты случайно пролил воду:





Совершенно случайно, во время приема пищи:





Решая задачи по математике:





Разбросав вещи после стирки:





Присмотревшись к своему смартфону:





За рулем автомобиля:





Иногда сразу и не увидишь:





Заправляя кровать:





И даже в результатах ЭКГ:



