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Send Nudes: пользователи придумывают оригинальные способы попросить у подруг фото в стиле "ню"
Тренд Send Nudes (Отправь обнаженное фото) стал набирать популярность после того, как один из пользователей Reddit опубликовал оригинальную просьбу к своей девушке отправить ему обнаженную фотографию. Идею подхватили другие реддиторы, начав придумывать собственные послания с просьбой о фотографиях в стиле Ню. Коллекцию таких просьб
Будьте готовы увидеть эти два слова там, где и представить сложно.
Например, если ты случайно пролил воду:
Совершенно случайно, во время приема пищи:
Решая задачи по математике:
Разбросав вещи после стирки:
Присмотревшись к своему смартфону:
За рулем автомобиля:
Иногда сразу и не увидишь:
Заправляя кровать:
И даже в результатах ЭКГ:
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Тренд Send Nudes стал набирать популярность после того, как один из пользователей Reddit опубликовал оригинальную просьбу к своей девушке.
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