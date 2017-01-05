В Минске все чаще появляются развлекательные зоны с научным уклоном. Так, в столице уже работают музеи « Элементо » и « Квантум ». На днях в ТЦ «Дана Молл» заработал еще один подобный проект — парк чудес «Эврикум». Какие цены в новом объекте и чем казахская франшиза привлечет минчан — в материале AFISHA.TUT.BY.





«У нас сосредоточено все: интерактивные научные экспонаты, перевернутые комнаты, химическое шоу»

Пиар-специалист парка чудес Екатерина Зыкова рассказывает, что «Эврикум» — проект из Казахстана, концепция и практически все представленные экспонаты копируют парк в городе Алматы. Детали сделки не разглашаются, известно только, что цены в Минске устанавливали с учетом местного уровня доходов — в алматинском парке те же развлечения обойдутся дороже.

— Наши пакеты распределены так, что бабушка сможет привести внука за 21 рубль (стандартный пакет, включающий вход в куб бесконечности, IQ-парк и на научное шоу. — Прим. AFISHA.TUT.BY), а семья программиста купит билет за 49 рублей (VIP-пакет на одного посетителя, включающий, помимо всех развлечений парка, персонального проводника и фотографа. — Прим. AFISHA.TUT.BY).





При этом интересно в парке развлечений будет детям от трех лет. Основная аудитория — школьники, которые на уроках химии и физики начали познавать окружающий мир. Рассчитывают здесь также и на туристов с детьми.

— Рядом хороший трафик: метро, дорога в аэропорт, совсем рядом туристический объект — Национальная библиотека.

— Еще пару лет назад ничего аналогичного в Минске не было, мы с завистью смотрели на варшавский центр науки «Коперник». Сейчас подобные проекты появляются все чаще, да и входной билет у вас дороже. Как собираетесь работать в условиях конкуренции?

— Обычно, когда нам задают подобный вопрос, мы задаем встречный: а кто наши конкуренты? Кто-то называет «Динозаврию», еще я знаю о существовании пары-тройки приблизительно похожих проектов, в некоторых есть перевернутые комнаты, где-то — научные шоу. Наша главная особенность в том, что у нас сосредоточено все. А такого, чтобы все было в одном месте, в Минске нет.





Кушетка с гвоздями, маска Эйнштейна и научные шоу

Парк развлечений разместился на третьем этаже торгового центра. Он занимает около тысячи квадратных метров и делится на несколько зон. Это научное шоу (его проводят химики с высшим образованием), IQ-парк (интерактивные научные экспонаты вроде маски Эйнштейна или кушетки, где можно, как йог, полежать на гвоздях), а также комнаты с мебелью на потолке.





— Еще есть зеркальное с пола до потолка помещение (он же куб бесконечности), стеклянный, лазерный лабиринт и лабиринт страха. Для любителей селфи — комната с 3D-рисунками на стенах. Сейчас доделываем вращающийся тоннель, — говорит Екатерина.

По словам сотрудников, в среднем дети проводят за изучением комнат и экспонатов три часа, ребята постарше — два.





— Детям до 14 лет вход только со взрослыми. Мы нацелены не только на развлечение, но и на обучение. Во время того же научного шоу дети узнают много новых фактов из области химии, а при изучении экспонатов всегда можно обратиться к аниматорам, они расскажут, как тот или другой объект работает с точки зрения физики.





























Екатерина говорит, что, помимо прочего, проект социально ориентированный. В парк чудес планируют приглашать детей из детских домов — переговоры с директорами интернатов уже ведутся.

— К тому же мы будем правильно общаться с детьми — наши сотрудники в основном с педагогическим образованием. Мы прекрасно знаем, что сфера услуг в Беларуси прихрамывает. Будем не только все показывать, рассказывать и улыбаться, но и вовлекать детей.





Пиар-менеджер отмечает, что есть некоторая тенденция, по которой люди приходят в подобного рода развлекательные места всего один раз. Поэтому экспозиция будет обновляться и дополняться, также планируют организовывать лекции, шоу.

Финансовые вопросы — сумму вложений и срок окупаемости проекта — в «Эврикуме» не комментируют.





Где: ул. Петра Мстиславца, 11 (ТЦ «Дана Молл», третий этаж) Сколько: темный и стеклянный лабиринт — 9 рублей, аттракцион виртуальной реальности — 7 рублей. «Пакеты» разных комплектов услуг — 21, 24, 29 и 49 рублей. Многодетным семьям, людям с ограниченными возможностями, а также ветеранам и участникам боевых действий — скидка 50%. Время работы: ежедневно с 10.00 до 22.00