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"три Солнца" над Беларусью

06.01.2017 14:26 — Разное | Tut.by  
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Жители Брестской и Минской областей обратили внимание на паргелий — оптический феномен, который выглядит как три Солнца в небе.


Шерешево (Брестская область). Фото: Оксана Пернач / vk.com

Паргелий — один из видов гало. Он возникает из-за преломления солнечного света в анизотропно ориентированных кристалликах льда, парящих в атмосфере. Чаще всего паргелий замечают в морозную и ясную погоду.


Пружаны (Брестская область). Фото: Pavel Ivanov / instagram.com

Солигорск. Фото: Katerina Gerasimovich / instagram.com

Волковыск. Фото: blade_gloom / instagram.com

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Деревня Жемойдяки (Брестская область). Видео: Uladzimirish / youtube.com

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Жители Брестской и Минской областей обратили внимание на паргелий - оптический феномен, который выглядит как три Солнца в небе.

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