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"три Солнца" над Беларусью
Жители Брестской и Минской областей обратили внимание на паргелий — оптический феномен, который выглядит как три Солнца в небе.
Паргелий — один из видов гало. Он возникает из-за преломления солнечного света в анизотропно ориентированных кристалликах льда, парящих в атмосфере. Чаще всего паргелий замечают в морозную и ясную погоду.
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Деревня Жемойдяки (Брестская область). Видео:
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Жители Брестской и Минской областей обратили внимание на паргелий - оптический феномен, который выглядит как три Солнца в небе.
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