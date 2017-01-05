Жители Брестской и Минской областей обратили внимание на паргелий — оптический феномен, который выглядит как три Солнца в небе.

Паргелий — один из видов гало. Он возникает из-за преломления солнечного света в анизотропно ориентированных кристалликах льда, парящих в атмосфере. Чаще всего паргелий замечают в морозную и ясную погоду.



Солигорск. Фото: Katerina Gerasimovich / instagram.com

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Деревня Жемойдяки (Брестская область). Видео: Uladzimirish / youtube.com