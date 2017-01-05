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Семь человек обморозились за сутки в Минской области

06.01.2017 14:45 — Разное | БДГ  
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Случаи обморожения зафиксированы в Борисовском, Копыльском, Логойском, Солигорском (два человека), Стародорожском и Червенском районах.

В Солигорском районе обморожение было диагностировано у двух человек.

По состоянию утро 6 января, нарушений в работе систем жизнеобеспечения населения не зарегистрировано, сообщает МЧС.

По данным синоптиков, ночью 7 и 8 января на большей части территории страны и Минской области температура опустится до - 25… 27°С, а по северо-западу республики - до -28… 32°С, передает БелаПАН.

 
 
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Случаи обморожения зафиксированы в Борисовском, Копыльском, Логойском, Солигорском (два человека), Стародорожском и Червенском районах. В Солигорском районе...

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