Случаи обморожения зафиксированы в Борисовском, Копыльском, Логойском, Солигорском (два человека), Стародорожском и Червенском районах.

В Солигорском районе обморожение было диагностировано у двух человек.

По состоянию утро 6 января, нарушений в работе систем жизнеобеспечения населения не зарегистрировано, сообщает МЧС.