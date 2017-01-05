Издание Flashbak опубликовало подборку фотографий обложек югославского компьютерного журнала Računari («Компьютер»), который издавался в 80−90-х годах.

По всей видимости, авторы считали, что фотографии девушек на обложках должны обязательно повысить продажи журнала.

Для нас же снимки интересны тем, что по ним можно увидеть развитие компьютерной техники в этот период времени (с 1986 по 1994 год). Фото обложек выложены в хронологическом порядке:











































































































