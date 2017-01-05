Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален признался, что с нетерпением ожидает выступления на Кубке мира в Оберхофе своей жены Дарьи Домрачевой.



Фото: www.instagram.com/p/BLjTxqlhtRO/

Норвежец был спарринг-партнером трехкратной олимпийской чемпионки из Беларуси во время ее подготовки к возвращению в спорт после рождения дочери.

— Нам обоим очень любопытно, особенно Дарье. Она тренировалась два месяца, после большого перерыва и почти без силовой подготовки. Все может сложиться хорошо. Думаю, она побежит достаточно быстро, но решающей будет стрельба, — сказал Бьорндален.

Сама Домрачева пока не готова оценить свою форму.

— Я побегу свою гонку, а потом посмотрим. Сейчас сложно иметь какие-то определенные ожидания. Нужно просто идти и делать работу, — отметила Домрачева.

Трехмесячная дочка Ксения находится в Оберхофе вместе с родителями.

— Мы успеваем немного побыть родителями, но нам помогают. Это необходимо, иначе ни на что не оставалось бы времени, — сказал Бьорндален.