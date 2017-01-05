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Первая гонка Домрачевой после возвращения. Мультимедийный онлайн TUT!
Кубок мира в немецком Оберхофе продолжится сегодня женским спринтом на 7,5 километра.
После почти двухлетнего перерыва на трассу вернется трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, которая стартует под номером 50.
К сожалению, из-за болезни гонку пропустит Надежда Скардино. Помимо Домрачевой на старт у Беларуси выйдет Дарья Юркевич (№11), Ирина Кривко (№44) и Надежда Писарева (№84).
Главные фаворитки получили следующие стартовые номера: 1. Габриэла Коукалова, 12. Татьяна Акимова, 13. Франциска Хильдебранд, 15. Анаис Бескон, 16. Селина Гаспарин, 19. Марен Хаммершмидт, 22. Марте Олсбю, 23. Анаис Шевалье, 25. Доротея Вирер, 29. Жюстин Брайсаз, 31. Сюзан Данкли, 33. Мари Дорен-Абер, 35. Кайса Макарайнен.
Всего на старт выйдет 91 биатлонистка.
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Кубок мира в немецком Оберхофе продолжится сегодня женским спринтом на 7,5 километра.
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