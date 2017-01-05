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Букмекеры считают Домрачеву четвертой в списке вероятных победителей спринта в Оберхофе
Букмекеры принимают ставки на результаты сегодняшней спринтерской гонки в Оберхофе среди женщин.
БК «Марафон» присвоил четвертый по вероятности коэффициент на победу Дарьи Домрачевой. Коэффициент на викторию белорусской спортсменки составляет 10.0.
Коэффициент на то, что Домрачева возьмет медаль равен 3,50. В случае если белоруска попадет в топ-6, то ставка будет умножена на 1,95.
Фаворитами гонки является Габриэла Коукалова, Кайса Мякяряйнен и Мари Дорен Абер.
С учетом утверждения Оле-Эйнара Бьорндалена, что Даша тренировалась всего два месяца практически без силовой подготовки, вера букмекеров в трехкратную олимпийскую чемпионку выглядит практически безграничной.
Спринт начнется в 16.15 по белорусскому времени.
Дарья Домрачева стартует 50-й. SPORT.TUT.BY проведет мультимедийный онлайн спринта.
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Фаворитами гонки является Габриэла Коукалова, Кайса Мякяряйнен и Мари Дорен Абер.
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