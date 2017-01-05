﻿ Букмекеры считают Домрачеву четвертой в списке вероятных победителей спринта в Оберхофе. 21.by
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Букмекеры считают Домрачеву четвертой в списке вероятных победителей спринта в Оберхофе

06.01.2017 15:52 — Разное | Tut.by  
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Букмекеры принимают ставки на результаты сегодняшней спринтерской гонки в Оберхофе среди женщин.


Фото: Фото: Андрей Аносов / CБР

БК «Марафон» присвоил четвертый по вероятности коэффициент на победу Дарьи Домрачевой. Коэффициент на викторию белорусской спортсменки составляет 10.0.

Коэффициент на то, что Домрачева возьмет медаль равен 3,50. В случае если белоруска попадет в топ-6, то ставка будет умножена на 1,95.

Фаворитами гонки является Габриэла Коукалова, Кайса Мякяряйнен и Мари Дорен Абер.

С учетом утверждения Оле-Эйнара Бьорндалена, что Даша тренировалась всего два месяца практически без силовой подготовки, вера букмекеров в трехкратную олимпийскую чемпионку выглядит практически безграничной.

Спринт начнется в 16.15 по белорусскому времени.

Дарья Домрачева стартует 50-й. SPORT.TUT.BY проведет мультимедийный онлайн спринта.

 
 
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Фаворитами гонки является Габриэла Коукалова, Кайса Мякяряйнен и Мари Дорен Абер.

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