Министерством юстиции Беларуси зарегистрировано республиканское общественное объединение «Белорусская федерация киберспорта», сообщается на сайте ведомства.





Сообщается, что данное общественное объединение создано «с целью развития киберспорта в Республике Беларусь как части международного спортивного движения и подготовки граждан страны к жизни в информационном обществе, формирования здорового образа жизни».

Напомним, что в последние годы киберспорту уделяется всё большее внимание в мире. Например, недавно в соседней России киберспорт приравняли к спортивной дисциплине.

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