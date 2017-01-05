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В Беларуси появилась федерация киберспорта
Министерством юстиции Беларуси зарегистрировано республиканское общественное объединение «Белорусская федерация киберспорта»,
Сообщается, что данное общественное объединение создано «с целью развития киберспорта в Республике Беларусь как части международного спортивного движения и подготовки граждан страны к жизни в информационном обществе, формирования здорового образа жизни».
Напомним, что в последние годы киберспорту уделяется всё большее внимание в мире. Например, недавно в соседней России киберспорт
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