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На белорусских АЗС проблемы с "Арктикой"
На АЗС «Белоруснефть» отмечают небывалый спрос на дизельное топливо «Арктика».
Очереди из машин за арктическим дизелем появились еще вечером 5 января. Людям приходилось не меньше часа ожидать заправки. Такая ситуация сохраняется и сейчас. AUTO.TUT.BY узнал, что в некоторых районах города «Арктика» уже закончилась, а там, где есть, — очереди.
— Арктического топлива нет по техническим причинам, — ответили нам на заправке, которая находится на улице Шаранговича.
— «Арктика» есть, приезжайте. Но очередь очень большая, будем хороводы водить, — пошутил по телефону сотрудник АЗС, находящейся на проезде Масюковщина, 17.
— Топливо есть, но на сколько его хватит — не знаем, — прокомментировали на АЗС на улице Тимирязева, 66.
— У нас «Арктика» будет, как только сольемся, — ответили на АЗС на улице Серова.
Ситуацию с арктическим топливом и прогнозы на ближайшее время в ГПО «Белоруснефть» получить не удалось.
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В некоторых районах города "Арктика" уже закончилась, а там, где есть, - очереди.
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