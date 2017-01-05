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На белорусских АЗС проблемы с "Арктикой"

06.01.2017 17:02 — Разное | Tut.by  
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На АЗС «Белоруснефть» отмечают небывалый спрос на дизельное топливо «Арктика».


Фото: Инга Шкелер

Очереди из машин за арктическим дизелем появились еще вечером 5 января. Людям приходилось не меньше часа ожидать заправки. Такая ситуация сохраняется и сейчас. AUTO.TUT.BY узнал, что в некоторых районах города «Арктика» уже закончилась, а там, где есть, — очереди.

— Арктического топлива нет по техническим причинам, — ответили нам на заправке, которая находится на улице Шаранговича.

— «Арктика» есть, приезжайте. Но очередь очень большая, будем хороводы водить, — пошутил по телефону сотрудник АЗС, находящейся на проезде Масюковщина, 17.

— Топливо есть, но на сколько его хватит — не знаем, — прокомментировали на АЗС на улице Тимирязева, 66.

— У нас «Арктика» будет, как только сольемся, — ответили на АЗС на улице Серова.

Ситуацию с арктическим топливом и прогнозы на ближайшее время в ГПО «Белоруснефть» получить не удалось.

 
 
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В некоторых районах города "Арктика" уже закончилась, а там, где есть, - очереди.

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