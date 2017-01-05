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Минздрав разрешил не пристегиваться в машине беременным и водителям с кардиостимуляторами

06.01.2017 17:31 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси уточнены медицинские показания, по которым некоторые категории водителей и пассажиров могут не пристегиваться ремнями безопасности. Соответствующее решение содержится в постановлении Министерства здравоохранения от 14 декабря 2016 г. № 126. Соответствующее разъяснение дал Национальный правовой интернет-портал.

Министерство здравоохранения уточнило перечень медицинских показаний, допускающих непристегивание водителей и пассажиров ремнями безопасности.

Право не пристегиваться ремнями безопасности имеют:

—  водители и пассажиры, находящиеся в состоянии после имплантации электрокардиостимулятора (кардиовертера-дефибриллятора, ресинхронизирующего устройства) в правую подключичную область;

— женщины-водители на сроке беременности более 20 недель.

Постановление вступает в силу через пятнадцать дней после его официального опубликования.

Напомним, п. 9.5 ПДД разрешает не пристегиваться лицам, обучающим управлению транспортным средством, когда им управляет обучаемый, пассажирам транспортных средств оперативного назначения и водителям автомобилей-такси при движении в населенном пункте, пассажирам с медицинскими противопоказаниями, перечень которых определяется Министерством здравоохранения.

Для остальных предусмотрена ответственность согласно п. 4 ст. 18.12 КоАП РБ — предупреждение или штраф в размере до одной базовой величины (23 рубля).

 
 
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