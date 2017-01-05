Изменения в жизни белорусов в новом году, "медийное амплуа" Николая Лукашенко, убийство настоятельницы монастыря и экстремальные морозы стали основными темами недели и предметом обсуждения в студии радио Sputnik Беларусь.

Новый 2017 год для всех белорусов начался с большого количества изменений, первое из которых — переход на новые деньги и окончательный вывод из обращения старых банкнот, отметили собеседники в студии Sputnik.

"На данный момент выведено из обращения 96% старых денег. Они уже начинают уничтожаться. Если взять все банкноты, которые ходили по территории Беларуси до деноминации, получится порядка 10 железнодорожных вагонов", — отметила Ольшанская.

Собеседники в студии Sputnik также напомнили об увеличении размера базовой величины, в соответствии с которой в Беларуси возросли размеры штрафов, пошлин и налогов.

Еще одной заметной темой недели, по версии Sputnik, стало новое — "медийное" — амплуа младшего сына президента Николая Лукашенко, который вслед за первым в жизни интервью появился на публике в школьном спектакле в роли Льва из мультфильма "Мадагаскар" .

Собеседники в студии не обошли вниманием и трагическую тему недели — убийство настоятельницы Cвято-Ксениевского монастыря матушки Василиcсы . Подробности расследования этого преступления можно будет узнать в журналистском расследовании информационного агентства Sputnik.

Главным акцентом в жизни всех белорусов в первую неделю нового года стал циклон Axel, который принес в страну сильнейшие снегопады и экстремальный мороз.

"Нужно отметить, что коммунальные службы оперативно справляются со своей работой. Но мы ожидаем усиление морозов до минус 27-30 градусов. Морозы сопровождаются резким северным ветром. Специалисты предупреждают о большой угрозе обморожений, поэтому всем нужно быть внимательными", — отметила Ольшанская.

В завершение беседы собеседники в студии поздравили всех православных верующих с грядущим Рождеством и пожелали слушателям всего самого наилучшего.

Полную версию беседы об итогах первой недели нового 2017 года слушайте на радио Sputnik Беларусь.