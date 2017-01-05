Медики советуют во время холодов как можно меньше времени находиться на улице. Обморожение может возникнуть уже при температуре окружающей среды ниже –10°С. В особой группе риска находятся любители спиртного – почти все тяжелые обморожения, приведшие к ампутации конечностей, происходят в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Но и ответственным гражданам расслабляться не стоит. Рекомендации по поведению при первых признаках обморожения смотрите в инфографике Sputnik.