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Мороз по коже: симптомы и первая помощь при обморожении
06.01.2017 17:46 — Разное | Sputnik Беларусь
Медики советуют во время холодов как можно меньше времени находиться на улице. Обморожение может возникнуть уже при температуре окружающей среды ниже –10°С. В особой группе риска находятся любители спиртного – почти все тяжелые обморожения, приведшие к ампутации конечностей, происходят в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Но и ответственным гражданам расслабляться не стоит. Рекомендации по поведению при первых признаках обморожения смотрите в инфографике Sputnik.
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В Беларуси установилась морозная ветреная погода и обморожение стало реальной угрозой. Как оказать первую помощь при обморожении – в инфографике Sputnik.
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