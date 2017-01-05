В субботу, 7 января, спектаклем « Снежная королева » в Минске откроется новый театр «Кропка». Интерактивные спектакли, театральная и художественная школа, развивающие студии пропишутся ТРЦ Galleria Minsk на проспекте Победителей. Основатели театра — организаторы детского фестиваля «Колер-фест».





Главная фишка нового театра, по словам основателей, — его интерактивность. В представлениях все оживает, а дети становятся не просто зрителями, а полноценными участниками действия. Так, в сказке «Снежная королева» по пути ребята вместе с Гердой научатся распознавать добро и зло, побеждать зло с помощью любви.

— Интерактивный театр предлагает спектакли, где дети увлекаются игрой и принимают участие в событиях, — рассказал учредитель театра «Кропка» Семен Шапчиц. — У нас нет сцены и зрительного зала. Помещение театра разделено на 5 сюжетных зон, где сейчас есть комната Кая и Герды у бабушки, комната цветочной гадалки, королевство, сцена в гостях у разбойницы, и, кульминация, у Снежной королевы. Здесь дети ходят, как по лабиринтам.





В основе работы с детьми в театре «Кропка» стоят 4 фактора: взаимодействие, обучение, эстетика и эксклюзивность, говорят его представители. Отметим также, что с детьми работают профессиональные актеры белорусских театров. Более того, родители могут оставить чадо под присмотром актеров и отправиться по своим делам.





— ТРЦ «Галерея» — это центр Минска. Здесь мы сразу решаем несколько вопросов — как добраться и где припарковаться. Кроме того, если вы идете на детский спектакль, то вынуждены покупать билет и ребенку, и себе, присутствовать рядом. В театре «Кропка» родители смогут оставить ребенка на полтора часа, походить по магазинам или посетить фудкорт.

Постановка сделана в форме диалога: так, чтобы дети принимали участие вместе с актерами. Поэтому основатели театра рекомендуют оставлять детей без присмотра, объясняя это тем, что родители регулярно отвлекают свое чадо. Однако запрещать посещение со взрослыми здесь не будут. Театр планирует провести установку видеонаблюдения, где через приложение на телефоне можно будет увидеть, чем сейчас занимается ребенок.





— Актеры следят за детьми и ведут их из одной сюжетной зоны в другую, — поясняет Семен Шапчиц. — Конечно, будут помогать они и с другими вопросами. Ведь кто-то может испугаться или захочет в туалет.

По словам основателей театра, главное, чтобы дети понимали, что принимают участие в сказке. Полностью прочувствовать взаимодействие с героями помогут сюжетные зоны, где дети будут пить чай, а бабушка угостит их пряниками. В каждой из комнат будет свой звук и аромат. Например, у Цветочницы — это живые цветы и запах роз.





Кстати, костюмы для театра сделаны в ателье, где готовят одежду для цирка Запашных.

— Во-первых, костюмы должны быть мобильными. Потому что мы думаем, что это будут гастроли по Беларуси. Жизненный цикл каждого спектакля — 3 месяца. У нас есть возможность собрать декорации и отправиться в путь по регионам", — резюмирует Семен Шапчиц.

Открытие театра пройдет 7 января спектаклем «Снежная королева». Первые показы стартуют в 11:00, 15:00, 17:00. Цена билетов — 25 рублей.















































«Снежная королева». По мотивам сказки Г.-Х. Андерсена Авторы проекта: Семен Шапчиц, Екатерина Солодуха, Вера Костин. Режиссер-постановщик и соавтор концепции: Дариуш Езерский (Польша). Автор сценографии и костюмов: Анна Максым (Польша). Автор музыки: Дмитрий Фрига. Купить билет