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Дарья Домрачева: "Возвращение состоялось, но было тяжело"

06.01.2017 17:39 — Разное | Tut.by  
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Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева рассказала о том, как сложился спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе, который стал для нее первой гонкой после длительного перерыва.


Фото: Фото: Андрей Аносов / CБР

Домрачева заняла 37-е место, допустив два промаха.

«Возвращение состоялось. Надеюсь, от гонки к гонке буду стараться показывать лучший результат. Но сегодня было тяжело. Чересчур осторожничала на стрельбе, на трассе тоже старалась придерживать себя, чтобы полностью не остановиться после ускорения. Но в  целом старт удался.

Волнение присутствовало. Не скажу, что слишком. Но предвкушение этого старта, этих трибун… Оберхоф есть Оберхоф, здесь всегда суператмосфера, поэтому немножко волновалась.

Семья переживала за меня в гостинице, поддержка чувствуется. Надеюсь, на поддержку после гонки тоже», – сказала Домрачева в эфире телеканала «Матч ТВ».

 
 
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Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева рассказала о том, как сложился спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе, который стал для нее первой гонкой после...

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