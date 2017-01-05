В матче против сборной Балкан первый номер команды президента Беларуси по хоккею Александр Лукашенко набрал юбилейное сотое очко по системе «гол + пас» на Рождественских турнирах. После прошлогоднего разбора игры главы государства SPORT.TUT.BY представляет его статистику в инфографике.

Мы также сравнили бомбардирские успехи Лукашенко с результатами звезд белорусского хоккея в поединках за сборную и командные достижения игроков-любителей и профессионалов на крупных стартах. А, как известно, Рождественский турнир неофициально называют чемпионатом мира среди любителей.





До завершения предварительной стадии нынешнего розыгрыша Рождественского турнира любителей хоккея на приз президента Беларуси команде Александра Лукашенко остается провести еще один матч, который состоится 6 января. Ничейный исход поединка со швейцарцами гарантирует белорусам выход в финал.



2005 год. В решающем матче I Рождественского турнира любителей хоккея на приз президента Беларуси команда хозяев обыграла россиян со счетом 11:5. Фото: president.gov.by

Напомним, что впервые международный турнир для любителей хоккея состоялся в Минске в 2005 году и с тех пор стал ежегодным соревнованием. Девять раз победу в нем одерживала команда президента Беларуси (2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016), еще три раза она уступала звание чемпиона коллективам из России.