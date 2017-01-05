В одном из домов нового жилого комплекса «Новая Боровая» с балконов стали выпадать витражные окна. В первый раз это произошло еще в мае, а повторилось на днях — жильцы зафиксировали на фото, как стекло выпало и упало прямо возле арки, где проходила женщина. Местные говорят, что после первого выпадения стекло просто заменили, хотя вся конструкция витражных окон на лоджиях вызывает опасение.

— Первый раз окно выпало в нашей квартире, в мае месяце, — рассказывает хозяйка одной из квартир. — Мы очень испугались, дом ведь новый, как такое могло произойти, непонятно. Причины нам так никто и не объяснил. А теперь вот история повторилась. Мы обращались к застройщику, но нам ничего не говорят и гарантий, что это не повторится и не будет летального исхода, нет. Это витражное остекление идет на весь стояк, то есть его не заменить своими силами и в одном месте.

Кроме выпадения, как говорят жильцы, у витражных окон есть еще одна проблема: при дожде они протекают.

— Когда мы стали вселяться в дом, заметили, что окна просто текут при любом дожде. Мы записывали видео, писали заявки в книге жалоб в отделе продаж застройщика, но прошло лето, осень и наступила зима, а до сих пор ничего не исправлено, — рассказывает жилец дома Геннадий. — К нам присылали специалистов, они сказали, что окна установили криво, с нарушениями. А чтобы их исправить придется менять полностью всю систему. Или предложили все запенить. Но как будут окна держаться на монтажной пене, я даже не представляю.





— У нас постоянно текут лоджии. Мы не раз писали заявления инженеру по гарантии, просили все исправить, но ничего не делается. В начале декабря я написала заявление в книгу жалоб отдела продаж «А-100 Девелопмент», но ответа мне так и не дали. Везде идет реклама нашего микрорайона как элитного, это не социальное жилье, а в итоге косяки такие же, как в обычных панельках, только здесь о них никто не говорит, — рассказывает жилец дома Татьяна.

В компании-застройщике «А-100 Девелопмент» о проблеме знают и сейчас ищут решение.

— Еще вчера, как стало известно, что в одной из застекленных лоджий на улицу выпала створка, мы создали комиссию из наших собственных специалистов, представителей подрядных организаций, специализирующихся на установке окон и лоджий и независимого технадзора. Сейчас попробуем разобраться в ситуации, почему так произошло, — говорит представитель компании-застройщика «А-100 Девелопмент» руководитель департамента эксплуатации Иван Дегтярев. — Возможно, были допущены какие-то нарушения при эксплуатации балконной рамы — такое редко, но бывает, особенно на этапе проведения ремонта в квартире. Где-то полгода назад в этом здании уже было что-то подобное, и тогда технадзор дал однозначный ответ, что сработал человеческий фактор. У нас не было оснований не доверять экспертам.

Но, безусловно, мы совсем не исключаем, а теперь особенно внимательно отнесемся к другой версии, что в самой конструкции остекления лоджии есть какой-то дефект. У нас ранее со стороны некоторых жильцов были жалобы на протекание рам во время сильного дождя и мы устраняли этот изъян. В любом случае эксперты разберутся и подрядчики устранят неполадки. К сожалению, на сегодняшний день попасть в квартиру не представляется возможным ввиду отсутствия хозяев. Дом находится на гарантийном обслуживании и компания-подрядчик несет ответственность за качество строительства и будет устранять неполадки за свой счет.

Сейчас, говорит представитель компании, главный вопрос — почему не сработали специальные предохранительные системы, которые есть на каждой раме и в любом случае должны обеспечивать безопасность.

— Тут важно сказать, что речь идет о самом первом доме, который был построен в Кедровом квартале. И при его строительстве использовались алюминиевые конструкции известной белорусской компании с мировым именем. Во всех остальных домах, которые строились и будут строиться в квартале используется совершенно другая конструкция — профиль ПВХ. Такой стеклопакет визуально выглядит также, теплоизоляция у него выше и качество конструкции тоже более надежное. Все жильцы новых домов в квартале довольны своими французскими окнами и застекленными балконами, — говорит Иван Дегтярев. — Пока специалисты будут разбираться, мы намерены осмотреть все балконные конструкции в данном доме, чтобы убедиться в безопасности эксплуатации. И будем просить жильцов предоставить доступ на лоджии. Заранее приносим извинения за любые неудобства.

В Минске это не первый случай, когда витражные окна в новом доме не выдерживают и из-за сильного ветра выпадают на тротуар. Буквально осенью в новостройке по переулку Фомина выпало несколько окон. Оказалось, что стекло не было никак закреплено в раме. В исполкоме создали комиссию, но на последнем заседании, которое прошло на днях, ничего решено не было. И пока, кто будет отвечать за некачественные окна и менять всю конструкцию, чтобы она стала безопасной, неизвестно.