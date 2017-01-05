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Генпрокуратура взялась за столичную вертикаль

06.01.2017 18:26 — Разное | БДГ  
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По результатам проверки директору "УКС Мингорисполкома" внесено представление об устранении выявленных нарушений.

Деятельность комиссии по противодействию коррупции предприятия не соответствует требованиям Типового положения о комиссии, сообщает Генеральная прокуратура.

В 2016 году проведены только 4 заседания, а работа носит формальный характер, а взаимодействие с государственными и иными органами, осуществляющими борьбу с коррупцией отсутствует, учет коррупционных преступлений и правонарушений просто не ведется.

Проверка установила факты бесхозяйственности,  отсутствия контроля за хранением и рациональным использованием материальных ресурсов, денежных средств, в том числе при выдаче займов работникам.

Потребительские займы выдавались без представления документов об их целевом назначении либо по документам, не имеющим отношения к выданным займам; установлены другие нарушения при выдаче займов на строительство жилья.

Допущены нарушения при исполнении договоров долевого строительства жилья, неприменении к отдельным лицам штрафных санкций.

По результатам проверки директору  КУП "УКС Мингорисполкома" Генеральная прокуратура внесла представление, в котором потребовла принять исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений законодательства о борьбе с коррупцией и недопущению их в дальнейшем. Генпрокуратура предлагает привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц КУП "УКС Мингорисполкома", виновных в ненадлежащей организации работы по противодействию коррупции, выдаче займов, а также совершении правонарушений, создающих условия для коррупции.

 
 
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По результатам проверки директору "УКС Мингорисполкома" внесено представление об устранении выявленных нарушений.

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