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Минздрав уточнил, кому в машине можно не пристегиваться ремнями

06.01.2017 19:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 янв – Sputnik. Министерство здравоохранения Беларуси уточнило медицинские показания, при наличии которых водители и пассажиры могут не пристегиваться в автомобилях ремнями безопасности, сообщается на Национальном правовом интернет-портале.

Минздрав уточнил, кому в машине можно не пристегиваться ремнями
© Sputnik / Виктор Толочко
Непристегнутая 7-летняя девочка пострадала в ДТП в Смолевичском районе

Соответствующее решение содержится в постановлении Минздрава № 126, подписанном 14 декабря.

Право не пристегиваться предоставлено людям после имплантации в правую подключичную область электрокардиостимулятора, а также женщинам-водителям, срок беременности которых составляет более 20 недель.

Документ вступает в силу через 15 дней после официального опубликования.

Сейчас не пристегиваться можно автоинструкторам, пассажирам спецтранспорта, водителям такси (при движении в населенном пункте), а также пассажирам с медицинскими противопоказаниями, перечень которых определяет Минздрав.

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас не пристегиваться можно автоинструкторам, пассажирам спецтранспорта, водителям такси (при движении в населенном пункте), а также пассажирам с медицинскими...

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