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Минздрав уточнил, кому в машине можно не пристегиваться ремнями
06.01.2017 19:09 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 янв – Sputnik. Министерство здравоохранения Беларуси уточнило медицинские показания, при наличии которых водители и пассажиры могут не пристегиваться в автомобилях ремнями безопасности, сообщается на Национальном правовом интернет-портале.
© Sputnik / Виктор Толочко
Соответствующее решение содержится в постановлении Минздрава № 126, подписанном 14 декабря.
Право не пристегиваться предоставлено людям после имплантации в правую подключичную область электрокардиостимулятора, а также женщинам-водителям, срок беременности которых составляет более 20 недель.
Документ вступает в силу через 15 дней после официального опубликования.
Сейчас не пристегиваться можно автоинструкторам, пассажирам спецтранспорта, водителям такси (при движении в населенном пункте), а также пассажирам с медицинскими противопоказаниями, перечень которых определяет Минздрав.
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Сейчас не пристегиваться можно автоинструкторам, пассажирам спецтранспорта, водителям такси (при движении в населенном пункте), а также пассажирам с медицинскими...
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