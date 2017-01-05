МИНСК, 6 янв – Sputnik. Министерство здравоохранения Беларуси уточнило медицинские показания, при наличии которых водители и пассажиры могут не пристегиваться в автомобилях ремнями безопасности, сообщается на Национальном правовом интернет-портале.



© Sputnik / Виктор Толочко Непристегнутая 7-летняя девочка пострадала в ДТП в Смолевичском районе

Соответствующее решение содержится в постановлении Минздрава № 126, подписанном 14 декабря.

Право не пристегиваться предоставлено людям после имплантации в правую подключичную область электрокардиостимулятора, а также женщинам-водителям, срок беременности которых составляет более 20 недель.

Документ вступает в силу через 15 дней после официального опубликования.

Сейчас не пристегиваться можно автоинструкторам, пассажирам спецтранспорта, водителям такси (при движении в населенном пункте), а также пассажирам с медицинскими противопоказаниями, перечень которых определяет Минздрав.